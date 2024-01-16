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MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY OSBOURNE



В интервью для Guitar World Michael Schenker рассказал о причине, по которой он отклонил предложение Ozzy присоединиться к его группе:



«Мне посреди ночи позвонил Ozzy Osbourne и, заикаясь, попросил помочь ему, потому что Рэнди Роадс погиб в авиакатастрофе.



Я любил Black Sabbath, и я должен был с радостью присоединиться к ним — у меня сразу же возникли видения, как Ozzy тащит меня по сцене за волосы, но голос в моей голове сказал: "Michael, придерживайся плана". Я покинул UFO и Scorpions, потому что не хотел дальше идти по пути славы, хотел свободы и покоя, поэтому я чувствовал, что было бы безумием присоединиться.



Ozzy знал, что я был любимым гитаристом Рэнди, поэтому он решил, что я идеально подойду, но время было неподходящее: мы уже репетировали альбом "Assault Attack" с Graham'ом Bonnet'ом. Единственный способ отказаться от контракта с Ozzy — это выдвинуть возмутительные требования, что я и сделал. В своей книге "I Am Ozzy" Ozzy заявил, что я попросил частный самолёт, и это правда, но это было сделано только для того, чтобы он отказал мне».



Полную версию интервью можно прочитать здесь.







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