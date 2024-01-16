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Ozzy Osbourne

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MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY OSBOURNE



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В интервью для Guitar World Michael Schenker рассказал о причине, по которой он отклонил предложение Ozzy присоединиться к его группе:

«Мне посреди ночи позвонил Ozzy Osbourne и, заикаясь, попросил помочь ему, потому что Рэнди Роадс погиб в авиакатастрофе.

Я любил Black Sabbath, и я должен был с радостью присоединиться к ним — у меня сразу же возникли видения, как Ozzy тащит меня по сцене за волосы, но голос в моей голове сказал: "Michael, придерживайся плана". Я покинул UFO и Scorpions, потому что не хотел дальше идти по пути славы, хотел свободы и покоя, поэтому я чувствовал, что было бы безумием присоединиться.

Ozzy знал, что я был любимым гитаристом Рэнди, поэтому он решил, что я идеально подойду, но время было неподходящее: мы уже репетировали альбом "Assault Attack" с Graham'ом Bonnet'ом. Единственный способ отказаться от контракта с Ozzy — это выдвинуть возмутительные требования, что я и сделал. В своей книге "I Am Ozzy" Ozzy заявил, что я попросил частный самолёт, и это правда, но это было сделано только для того, чтобы он отказал мне».

Полную версию интервью можно прочитать здесь.

MICHAEL SCHENKER On Turning Down OZZY OSBOURNE's Offer To Join His Band -




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16 янв 2024
gravitgroove
-"Ozzy знал, что я был любимым гитаристом Рэнди"

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говорит правду, или бессовестно лапшу вешает?
  Dislike!1
16 янв 2024
Орион
gravitgroove, нужно узнать у Олли. Он может быть в действительном курсе.
16 янв 2024
Pennywise
gravitgroove, у Рэнди много было любимых гитаристов... и Лукатер и Шенкер...
Вот выдержка из Guitar World 1982 года... Вот что говорил Роадс про любимых гитаристов... Возможно он это и Оззи говорил...
"На меня много что повлияло. Я люблю классическую музыку и блюз-рок в равной степени. Классика мне нравится - думаю, что это технически очень сложно. Хотя я бы не назвал себя классическим гитаристом. У меня терпения не хватало на это. Но я хочу в этом смысле тоже быть хорошим гитаристом. Есть очень много замечательных гитаристов. Эдди Ван Хален - это просто что-то. Я не думаю, чтобы с такими как он соревноваться. Мне нравится, как играет Аллан Холдсворд. Он использует много интересных джазовых ладов. Энди Саммерс из Police определенно уникален. Пэт Метини классно играет на акустике. Джон Маклаффлин технически очень крут, но его игра не в моем вкусе. Лесли Вест сильно на меня повлиял. У него прекрасное чувство. Он очень мощный и легко изменяет настроение. Мне нравится Эрл Клаг. Джефф Бэк может все - он может взять одну ноту и это будет звучать круто. У Ричи Блэкмора мне нравится экспрессия. Би Би Кинг нравится. Очень интересна игра Майкла Шенкера и Стива Лукатера. Также мне нравится Ронни Монтроуз, особенно с Эдгаром Винтером. У него классные бенды, я так не смогу никогда. Мне нравится игра всех британских гитаристов 70-х, которые использовали много вибрато."
Like!1
16 янв 2024
Corpsegrinder04
Потому что с лошадьми не умел разговаривать, вот и не согласился.

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