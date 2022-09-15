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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE хочет отправиться в турне



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Ozzy Osbourne рассказал в эфире Rock 95.5 "The Klinger Show" о своём желании вернуться на сцену после ряда проблем со здоровьем, с которыми он столкнулся в последние годы, включая операции по лечению стафилококка в 2018 году, обнаружение болезни Паркинсона в 2019 году, борьбу с пневмонией, за которой последовало его падение дома в 2020 году, а также крупную операцию на шее в июне и положительный тест на COVID-19:

«Я стремлюсь к этому. Я надеюсь, что буду чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы отправиться в турне. Как только я закончу заниматься продвижением своего нового альбома, я очень хочу заняться физическими упражнениями и сделать всё возможное, чтобы встать на ноги.

Теперь всё иначе. Сейчас мне неловко. Если я не буду уверен в себе, то потеряю равновесие, поэтому мне нужно работать над уверенностью. Я преодолел наркозависимость, алкоголизм и табакокурение. Я уверен, что смогу приложить все усилия. Мне это нужно — мне нужно вернуться на сцену».




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15 сен 2022
F
Frostauskas
"Дед, пей таблетки, а то получишь по жопе!"
Like!1
15 сен 2022
R
R0ck_N_R0lla
что то подсказывает, что если сейчас он поедет в тур, то в следующее турне он уже отправится в виде голограммы

просмотров: 477

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