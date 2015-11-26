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Ozzy Osbourne

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6 янв 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»

24 дек 2020 : 		 SHARON OSBOURNE дома

18 дек 2020 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½
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|||| 30 июл 2021

Винил от OZZY OSBOURNE



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В честь тридцатилетия с момента выхода, Sony 17 сентября выпустит расширенную версию альбома OZZY OSBOURNE "No More Tears" на двойном виниле и в цифровом варианте.

Трек-лист:

01. Mr. Tinkertrain

02. I Don't Want to Change the World

03. Mama, I'm Coming Home

04. Desire

05. No More Tears

06. Won't Be Coming Home (S.I.N)

07. Hellraiser

08. Time After Time

09. Zombie Stomp

10. A.V.H.

11. Road to Nowhere

12. Don't Blame Me*

13. Party With the Animals*

14. I Don't Want To Change The World (demo)**

15. Mama, I'm Coming Home (demo)**

16. Desire (demo)**

17. Time After Time (demo)**

18. Won't Be Coming Home (S.I.N) (demo)**

19. Mrs J. (demo)**

20. I Don't Want to Change The World (live)†

21. Road to Nowhere (live)†

22. No More Tears (live)†

23. Desire (live)†

24. Mama, I'm Coming Home (live)††

* bonus tracks currently on the digital album at DSPs

** demos from the 1991 promo CD "The No More Tears Demo Sessions" (also the "Prince Of Darkness" box set), not currently at DSPs

† live audio from "Memoirs Of A Madman" DVD, San Diego 1992, not currently at DSPs

†† live audio from "Memoirs Of A Madman" DVD, MTV 1992, not currently at DSPs

OZZY OSBOURNE's 'No More Tears' To Be Celebrated With 30th-Anniversary Expanded Digital Deluxe Edition




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