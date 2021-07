30 июл 2021



Винил от OZZY OSBOURNE



В честь тридцатилетия с момента выхода, Sony 17 сентября выпустит расширенную версию альбома OZZY OSBOURNE "No More Tears" на двойном виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



01. Mr. Tinkertrain



02. I Don't Want to Change the World



03. Mama, I'm Coming Home



04. Desire



05. No More Tears



06. Won't Be Coming Home (S.I.N)



07. Hellraiser



08. Time After Time



09. Zombie Stomp



10. A.V.H.



11. Road to Nowhere



12. Don't Blame Me*



13. Party With the Animals*



14. I Don't Want To Change The World (demo)**



15. Mama, I'm Coming Home (demo)**



16. Desire (demo)**



17. Time After Time (demo)**



18. Won't Be Coming Home (S.I.N) (demo)**



19. Mrs J. (demo)**



20. I Don't Want to Change The World (live)†



21. Road to Nowhere (live)†



22. No More Tears (live)†



23. Desire (live)†



24. Mama, I'm Coming Home (live)††



* bonus tracks currently on the digital album at DSPs



** demos from the 1991 promo CD "The No More Tears Demo Sessions" (also the "Prince Of Darkness" box set), not currently at DSPs



† live audio from "Memoirs Of A Madman" DVD, San Diego 1992, not currently at DSPs



†† live audio from "Memoirs Of A Madman" DVD, MTV 1992, not currently at DSPs











+1 -1



просмотров: 263