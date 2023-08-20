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GUS G.: «С OZZY OSBOURNE я почти не общаюсь»



В рамках недавнего интервью с Rat Salad Review GUS G. ответил на вопрос, поддерживает ли он контакты с OZZY OSBOURNE'ом:



«Не совсем. Не очень. Я послал пару писем, например, в самом начале, когда узнал, что он получил травму. Я просто послал ему свои пожелания; я написал письмо Sharon [Osbourne, жене и менеджеру Ozzy]. Но да, я, как и весь остальной мир, слежу за ним через Интернет, когда он сообщает о своём здоровье».



Говоря о постоянных проблемах со здоровьем Ozzy, которые мешали его карьере в последние годы, Gus сказал:



«Я надеюсь, что он сможет вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что он сможет снова гастролировать в прежних масштабах, но, по крайней мере, он сможет дать пару хороших прощальных концертов, хотя бы одноразовых. Я думаю, ему бы это очень хотелось. И я полагаю, что он так и сделает, потому что он "железный человек". Я не думаю, что его можно так просто согнать со сцены. [Смеётся]».







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