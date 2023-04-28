сегодня



OZZY OSBOURNE скучает по зрителям



Жена OZZY OSBOURNE Sharon в интервью The Sun рассказала о здоровье мужа:



«Его легкие всегда были его проблемой, поэтому получить что-то вроде Covid, что влияет на дыхание и все остальное, было просто пыткой.



Это было очень трудно. С медицинской точки зрения Ozzy мучили разные проблемы. То одно, то другое, то третье. Его постоянно проверяют. Я думаю: "Не надо больше, пожалуйста, Господи. Он прошел все тесты, он выжил —- пожалуйста, оставь его в покое".



Это самый большой период в жизни Ozzy нахождения дома, он сводит меня с ума каждый сраный божий день! Во время Covid Ozzy спросил меня: "Тебе не кажется, что мы слишком много времени проводим вместе?". Я отвечаю: "Да, но куда мне, бл$$ь, деваться? Я не могу поехать в отель, что ты хочешь, чтобы я сделала? Куда ты хочешь, чтобы я пошла?". И он отвечает: "Я об этом не подумал".



Самая большая любовь в жизни Ozzy — это его аудитория и выступления. Он скучает по живой аудитории, он ужасно скучает по своим фанатам. Он чувствует, что подвел их. Выступление — это то, для чего он рожден. Он сказал мне, что не может делать ничего лучше, чем выступать. У меня сердце разрывается, когда я слышу, как он это говорит, и понимаю, что он не может выйти и сделать то, для чего он создан. Но он добьется своего!»







+2 -0



( 4 ) просмотров: 682

