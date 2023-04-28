Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 47
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 30
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 15
*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 14
*BEHEMOTH получили польский Грэмии 13
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 13
*ACCEPT выступили без CHRISTOPHER'a WILLIAMS'a и PHILIP'a SHO... 12
*DOYLE — о веганстве 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 47
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 30
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 15
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



28 апр 2023 : 		 OZZY OSBOURNE скучает по зрителям

30 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE готов к фестивалю Power Trip

17 мар 2023 : 		 Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле?

8 мар 2023 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE — о METALLICA: «Мы увидели, как они стали популярными»

5 мар 2023 : 		 ROB HALFORD: «OZZY OSBOURNE принял правильное решение»

3 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE — о состоянии своего здоровья: «Я не умираю»

25 фев 2023 : 		 STEVE VAI пояснил за свои слова о работе над альбомом OZZY OSBOURNE

22 фев 2023 : 		 STEVE VAI рассказал о совместном с OZZY OSBOURNE неизданном альбоме

7 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом

7 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE получил Грэмми в "Best Metal Performance"

3 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE обратился к OZZY OSBOURNE: «Только свистни»

1 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE завязывает с турами

27 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE в рубашке с галстуком? Их есть у нас

12 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже если меня приколотят к доске с колёсиками»

7 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!»

7 янв 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Отключилась на 20 минут»

31 дек 2022 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE

22 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим адом»

14 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE впервые получил два первых места

17 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о выдвижении на «Грэмми»

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE спел с Лемми

14 ноя 2022 : 		 Бывшая гитаристка Майкла Джексона — о пробах к OZZY OSBOURNE

12 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH»

10 ноя 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — об отъезде: «Мы не чувствуем себя в безопасности»

9 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «А я и ехать никуда не хотел!»

19 окт 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — о болезни OZZY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

OZZY OSBOURNE скучает по зрителям



zoom
Жена OZZY OSBOURNE Sharon в интервью The Sun рассказала о здоровье мужа:

«Его легкие всегда были его проблемой, поэтому получить что-то вроде Covid, что влияет на дыхание и все остальное, было просто пыткой.

Это было очень трудно. С медицинской точки зрения Ozzy мучили разные проблемы. То одно, то другое, то третье. Его постоянно проверяют. Я думаю: "Не надо больше, пожалуйста, Господи. Он прошел все тесты, он выжил —- пожалуйста, оставь его в покое".

Это самый большой период в жизни Ozzy нахождения дома, он сводит меня с ума каждый сраный божий день! Во время Covid Ozzy спросил меня: "Тебе не кажется, что мы слишком много времени проводим вместе?". Я отвечаю: "Да, но куда мне, бл$$ь, деваться? Я не могу поехать в отель, что ты хочешь, чтобы я сделала? Куда ты хочешь, чтобы я пошла?". И он отвечает: "Я об этом не подумал".

Самая большая любовь в жизни Ozzy — это его аудитория и выступления. Он скучает по живой аудитории, он ужасно скучает по своим фанатам. Он чувствует, что подвел их. Выступление — это то, для чего он рожден. Он сказал мне, что не может делать ничего лучше, чем выступать. У меня сердце разрывается, когда я слышу, как он это говорит, и понимаю, что он не может выйти и сделать то, для чего он создан. Но он добьется своего!»




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 апр 2023
Corpsegrinder04
Ну а чего, вполне себе неплохо выглядит, только скособочило маленько. Он с такой рожей и в 20 лет ходил, так что на фотку неудавшуюся тоже не спишешь. Так что побегает ещё, в октябре тем более на фестивале каком-то грозился мошной потрясти.
Like!3  Dislike!1
28 апр 2023
agugac
Тут не до стёба в данный момент. Нет повода проводить параллели с бурной молодостью и увядающей старостью. Ему здоровья, а тебе побольше милосердия! Или мозгов...
Like!4  Dislike!1
28 апр 2023
Corpsegrinder04
agugac, а мне мозгов хватает. Как минимум хватило чтобы закончить универ, получить квалификацию инженера по специальности радиофизика и электроника, создать семью , воспитывать ребенка и трудиться собственно по своей специальности на благо общества и страны. С лошадьми под наркотой я не разговаривал в отличии от вышеописанного красавца. А милосердие я лучше приберегу для своих соотечественников. Да и стеба как такового не было. В каком конкретном месте я был не прав ? Ханурик и есть ханурик, который по сути после шедеврального Озмоззиса уже 30 лет как заточен на выкачку денег со своей клоунадой вшивой.
Like!1  Dislike!1
28 апр 2023
F
Fo0x
Эта швабра и после его кончины стопудово будет голограмму по концертам таскать.

просмотров: 682

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом