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Ozzy Osbourne

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|||| 7 янв 2023

GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!»



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GENE SIMMONS прокомментировал попадание OZZY OSBOURNE на 112 место списка 200 лучших вокалистов всех времен.

«Это преступление. Слушайте, кто-то сидит в подсобке — Янн Веннер [соучредитель Rolling Stone] и эти ребята — они сидят в подсобке и все решают. Меня никто не спрашивал. А тебя спросили? Очевидно, нет».

На вопрос о том, беспокоит ли попадание или непопадание в список музыкантов, Gene ответил:

«Нет, не беспокоит. Если у вас есть успех, этого достаточно. Похвалы и все такое, ты получаешь, когда выступаешь на концерте или когда подходят фанаты. Это самое лучшее. Попасть в опрос журнала, проведенный людьми в подсобке, я не знаю, разве это много значит?»




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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7 янв 2023
Exceptional
Очень странный список, но очень политкорректный. Первые 10 мест - одни чернокожие, причем, среди них Бионсе. Да, там есть Стиви Уандер, и он прекрасен, но первая 10-ка из 200 лучших вокалистов мира?

И что-то я не увидел там Киркорова, Баскова, Билана.
7 янв 2023
Exceptional
Exceptional, бля, Курт Кобейн на 36-ом месте. Есть еще вопросы к этому списку?
7 янв 2023
rassol
Ниггеры, ниггеры, ниггеры... Ещё ниггеры. Опять ниггеры. Снова ниггеры. Вам мало ниггеров? Их есть у меня!
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7 янв 2023
M
Moomrick
Не знаю, преступление, или нет, отправить Оззика во вторую сотню - достойных вокалистов тут полно. Но и с первым местом согласиться очень трудно. Хоть с точки зрения влияния на историю музыки, хоть, исходя из красоты, или силы голоса... в общем, чем руководствовалось жюри, понять крайне сложно.
8 янв 2023
Nord61
Ох, ну всевозможные топ-листы этого говножурнала всегда были царством мозгового фимоза. То в списке лучших гитаристов у них Курт Кобейн с Джеком Уайтом на десятки позиций выше Айомми, Гилмора, Мэя и Блэкмора, то вот эти насквозь повесточные экскременты.
11 первых мест у негров.
Меркьюри на 14-м месте, а сразу следом - Боб Дилан. Он, конечно, велик, но, бл*дь, не как вокалист или фронтмен.
Стив Перри - на 82-м
Дио на 166-м
Немцу Клаусу Майне и в двух сотнях места не нашлось. И похер, что даже в 74 года он делает тур по аренам США и Канады, а его песни по-прежнему попадают в ротации американских мейнстримовых радиостанций.

Симмонс прав, этот список составляли левацкие опарыши из руководства журнала, среди простых людей никто опрос не проводил. Это очевидно хотя бы потому, что американцы в таком опросе по-любому поставили бы Элвиса на 1-е место, но никак не на 17-е.

Подозреваю, что насчёт этого позорного списка те самые простые граждане ещё закидают Rolling Stone какашками на высоту Эмпайр Стэйт Билдинг.

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