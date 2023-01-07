7 янв 2023



GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!»



GENE SIMMONS прокомментировал попадание OZZY OSBOURNE на 112 место списка 200 лучших вокалистов всех времен.



«Это преступление. Слушайте, кто-то сидит в подсобке — Янн Веннер [соучредитель Rolling Stone] и эти ребята — они сидят в подсобке и все решают. Меня никто не спрашивал. А тебя спросили? Очевидно, нет».



На вопрос о том, беспокоит ли попадание или непопадание в список музыкантов, Gene ответил:



«Нет, не беспокоит. Если у вас есть успех, этого достаточно. Похвалы и все такое, ты получаешь, когда выступаешь на концерте или когда подходят фанаты. Это самое лучшее. Попасть в опрос журнала, проведенный людьми в подсобке, я не знаю, разве это много значит?»







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