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OZZY OSBOURNE : «Мне повезло больше, чем Бону Скотту



OZZY OSBOURNE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, в чём смысл жизни по его мнению:



«В конце концов ты можешь оглянуться назад и сказать: "Ну, я сделал это по-своему". Мне уже семьдесят один. Если посмотреть на этот путь, уже так много людей, которые ушли. Гэри Мур — он был моим хорошим другом. Раньше я ходил выпить с Джоном Бонэмом, а выпивка убила его много лет назад. Но ушло уже так много великих музыкантов»



Делает ли этот факт его ностальгирующим или даже меланхоликом?



«Нет. Как я уже сказал, я не знаю, почему я до сих пор жив. Они не делали ничего хуже, чем я, я не делал ничего меньше, чем они. Мы все пили одинаково, мы все веселились одинаково, мы всё делали одинаково. Мне повезло, что я не подавился рвотой, как Бон Скотт. Он был моим хорошим другом. Он был отличным певцом».







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