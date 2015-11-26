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Ozzy Osbourne

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22 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту

21 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»

10 июн 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»

9 июн 2020 : 		 Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"

26 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE сказал, что создание нового альбома вытащило его из состояния безысходности

25 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «"Ordinary Man" — мой первый трезвый альбом»

23 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE : «Думал, что Sharon меня бросит, когда узнает, какой я»

21 май 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Отцу было тяжело смириться с диагнозом»

19 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE все оставит детям

7 май 2020 : 		 Фильм об OZZY и SHARON OSBOURNE в работе

2 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не планировал» записывать новый альбом

29 апр 2020 : 		 Кто может считаться «рок-звездой»? Отвечает SHARON OSBOURNE

19 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в Keep Memory Alive

18 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я, должно быть, самый счастливый человек в мире»

16 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в фонд Майкла Джей Фокса

14 апр 2020 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY поедет в Швейцарию, но позже»

8 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE демонстрирует прогресс

2 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE отменил визит в Швейцарию

30 мар 2020 : 		 OZZY OSBOURNE практикует самоизоляцию

24 мар 2020 : 		 Stay Home For OZZY OSBOURNE

18 мар 2020 : 		 У продюсера OZZY OSBOURNE коронавирус

15 мар 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE раскритиковал людей, скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса: «Хроническая диарея — не симптом коронавируса»

10 мар 2020 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

8 мар 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Хочу вернуться!»

6 мар 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Думаю, что меня запомнят как того, кто откусил голову летучей мыши»

6 мар 2020 : 		 OZZY OSBOURNE не появится на фестивале SXSW
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OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту



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OZZY OSBOURNE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, в чём смысл жизни по его мнению:

«В конце концов ты можешь оглянуться назад и сказать: "Ну, я сделал это по-своему". Мне уже семьдесят один. Если посмотреть на этот путь, уже так много людей, которые ушли. Гэри Мур — он был моим хорошим другом. Раньше я ходил выпить с Джоном Бонэмом, а выпивка убила его много лет назад. Но ушло уже так много великих музыкантов»

Делает ли этот факт его ностальгирующим или даже меланхоликом?

«Нет. Как я уже сказал, я не знаю, почему я до сих пор жив. Они не делали ничего хуже, чем я, я не делал ничего меньше, чем они. Мы все пили одинаково, мы все веселились одинаково, мы всё делали одинаково. Мне повезло, что я не подавился рвотой, как Бон Скотт. Он был моим хорошим другом. Он был отличным певцом».

OZZY OSBOURNE -



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