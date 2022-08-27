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OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошадью



Ozzy Osbourne рассказал, что перестал принимать «кислоту» после того, как под действием психоактивного вещества он в течение часа разговаривал с лошадью.



Эта история опубликована в новом выпуске журнала Classic Rock, который рассказывает о расцвете Black Sabbath и создании классического альбома 1972 года "Vol. 4".



Ozzy поведал:



«Мы жили все вместе в доме в Лос-Анджелесе, репетировали там, принимали наркоту и записывали альбом: всё просто. Это были хорошие времена».



Также он рассказал, как перестал употреблять кислоту после встречи с лошадью в начале 1970-х годов:



«В то время в Америке люди очень любили подливать в напитки кислоту. Мне было всё равно. Я глотал таблетки горстями за раз. Этому настал конец, когда мы вернулись в Англию.

Я принял 10 таблеток кислоты и пошёл гулять в поле. В итоге я остановился рядом с лошадью и разговаривал с ней около часа. В конце концов лошадь повернулась и сказала, чтобы я отвалил. На этом всё закончилось».







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