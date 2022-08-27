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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошадью



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Ozzy Osbourne рассказал, что перестал принимать «кислоту» после того, как под действием психоактивного вещества он в течение часа разговаривал с лошадью.

Эта история опубликована в новом выпуске журнала Classic Rock, который рассказывает о расцвете Black Sabbath и создании классического альбома 1972 года "Vol. 4".

Ozzy поведал:

«Мы жили все вместе в доме в Лос-Анджелесе, репетировали там, принимали наркоту и записывали альбом: всё просто. Это были хорошие времена».

Также он рассказал, как перестал употреблять кислоту после встречи с лошадью в начале 1970-х годов:

«В то время в Америке люди очень любили подливать в напитки кислоту. Мне было всё равно. Я глотал таблетки горстями за раз. Этому настал конец, когда мы вернулись в Англию.
Я принял 10 таблеток кислоты и пошёл гулять в поле. В итоге я остановился рядом с лошадью и разговаривал с ней около часа. В конце концов лошадь повернулась и сказала, чтобы я отвалил. На этом всё закончилось».

OZZY OSBOURNE Stopped Dropping Acid After Hour-Long Conversation With A Horse -




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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27 авг 2022
X
Xdynamite
А что ненормального в разговорах с лошадью?
Like!1
27 авг 2022
father
Ох уж эта маркетинговая политика ООО "Оззи Осборн", всегда в раскрутке какого-либо релиза всплывает охуительная история о том, как дико и угарно Оззи упарывался наркотиками в молодости. И ведь работает всегда, эту историю про лошадь растиражировали за последние несколько дней все кому не лень. Гениально!
Like!1
27 авг 2022
gravitgroove
father, так всегда было и будет пока что-то не измениться на социальноммуровне в мышлении людей. К примеру, вряд ли бы кто-нибудь хотел услышать историю, если бы Оззи работал, например, коронером в полицейском департаменте, либо побывал ликвидатором чернобольско-припятевской катастрофы и увидел все последствия в госпиталях, как люди умирают медленно и мучительно. Людям интересно, кто сколько говна съел, сколько километров членов засосал/заглотил, сколько вынюхал килограмм «бодрящего десны», как побегал от ментов и водил в нетрезвом виде, какую инфекцию подцепил от привокзальной шлюхи.
Like!2
27 авг 2022
father
gravitgroove, согласен, поскрёбыши, блевотина, ебля, бухло, наркотики - вот двигатель искусства:) Просто удивительно, что фактически одни и те же приёмы стабильно работают полвека. Я думаю, что конкретно у Black Sabbath чад кутежа во мгле ада годам к 35 (а может и раньше) уже закончился, причём рискну предположить, что у каждого из них прям безбашенных историй штук 10 было, как и у каждого из нас с поправкой на бюджеты, и эти истории десятилетиями повторяются и раздуваются от "периодически нахуяривались в дороге" до "я не помню все 80-е", а основная публика Оззи с возрастом не думает, что где-то здесь, мягко говоря, преувеличивают для зрелищности, а с удивляющейся улыбкой под пивас на протяжении 10-20-30 лет с корешами обсуждают, какой же Оззи безбашенный.
27 авг 2022
Tomahawk
Невзоров одобряэ
Like!2
27 авг 2022
r
resurgamresponses
так это в автобиографии есть,
27 авг 2022
N
Nihel
Я знаком с парочкой кислотный упорышей и могу сказать с полной уверенностью, что разговором с лошадью этот контингент не удивить. А что бы из за какой то лошади нарик ушёл в завязку... Бабка похоже бредит.
Like!1
27 авг 2022
R
Rutger
Сколько же сил у них уходит на окучивание реноме роцхера, на подкрашивание пожухлого фантика "бунтарей"

просмотров: 872

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