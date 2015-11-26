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ZAKK WYLDE: «Для меня честь сыграть на новом альбоме OZZY»



ZAKK WYLDE в рамках недавней беседы с Music Radar рассказал о своём вкладе в новую пластинку OZZY:



«Новый материал Ozzy звучит великолепно. И конечно, для меня большая честь играть на пластинке со всеми моими героями. Это очень круто... Я не могу дождаться, когда все это услышат. Я всегда любил "Blow By Blow" и "Wired", но, честно говоря, каждая пластинка Jeff'а Beck'а потрясающая».



Далее Wylde зааметил, что Beck «однозначно звучит слэмово» на предстоящем альбоме Ozzy:



«То же самое касается всех ребят — то, что играл Tony Iommi, а затем Eric Clapton и Jeff Beck, это всё просто убойно, не сомневайтесь. На этих треках я играю на ритм-гитаре для своих героев... это безумие! Это звучит потрясающе, и для меня большая честь заниматься этим!»







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