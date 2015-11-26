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Ozzy Osbourne

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22 окт 2021 : 		 SONY PICTURES и POLYGRAM ENTERTAINMENT займутся байопиком OZZY и SHARON OSBOURNE

22 окт 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Для меня честь сыграть на новом альбоме OZZY»

18 окт 2021 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE вышел с бонусами

14 окт 2021 : 		 Andrew Watt травит байки об OZZY

13 окт 2021 : 		 OZZY OSBOURNE: «Новый альбом похож по звучанию на "Ordinary Man"»

4 окт 2021 : 		 JEFF BECK, ERIC CLAPTON, TONY IOMMI и ZAKK WYLDE на новом альбоме OZZY OSBOURNE

4 окт 2021 : 		 Винил от OZZY OSBOURNE выйдет зимой

29 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE получил золото

18 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE будет лечиться

14 сен 2021 : 		 Дуэт OZZY OSBOURNE и Лемми

27 авг 2021 : 		 Специальный комплект OZZY OSBOURNE

18 авг 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Возвращаться назад не хотел»

6 авг 2021 : 		 BOB DAISLEY — о замене его партий на двух альбомах OZZY: «Это выглядело жалко»

30 июл 2021 : 		 Винил от OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Пазлы от OZZY OSBOURNE

24 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH — о замене оригинального

24 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE отдал дань уважения Рэнди Роадсу

21 май 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Я не судился с ним!»

21 май 2021 : 		 Украденная гитара и усилитель гитариста OZZY OSBOURNE вернулись в семью

19 май 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE'а уже 13 или 14 «сильных песен»

15 май 2021 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Уйти от Rob'a к OZZY было непросто»

14 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад, что Рэнди Роадса введут в Зал славы рок-н-ролла

14 май 2021 : 		 OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе

1 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE

29 апр 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE есть 15
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ZAKK WYLDE: «Для меня честь сыграть на новом альбоме OZZY»



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ZAKK WYLDE в рамках недавней беседы с Music Radar рассказал о своём вкладе в новую пластинку OZZY:

«Новый материал Ozzy звучит великолепно. И конечно, для меня большая честь играть на пластинке со всеми моими героями. Это очень круто... Я не могу дождаться, когда все это услышат. Я всегда любил "Blow By Blow" и "Wired", но, честно говоря, каждая пластинка Jeff'а Beck'а потрясающая».

Далее Wylde зааметил, что Beck «однозначно звучит слэмово» на предстоящем альбоме Ozzy:

«То же самое касается всех ребят — то, что играл Tony Iommi, а затем Eric Clapton и Jeff Beck, это всё просто убойно, не сомневайтесь. На этих треках я играю на ритм-гитаре для своих героев... это безумие! Это звучит потрясающе, и для меня большая честь заниматься этим!»

ZAKK WYLDE Is



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

AlexTronenko


22 окт 2021, 13:39		Блэкмора и Пейджа до кучи не хватает )). А если бы еще Айомми своего кучерявого дружбана Брайана позвал, то вообще бы полный комплект был)

hansi_hrb


22 окт 2021, 13:52		какой вежливый и учтивый зак, умничка

Наугад


22 окт 2021, 15:51		Вот сейчас обозначили несколько громких имён. Да.

А потом выйдет альбом и займёт первые места в чатах и всё такое.

Критики скажут "збс всё норм и ок".

А в народе будет понятно, что говно. И будет понятно, что слава тебе господи что до Блэкмора и Пейджа дело не дошло.


Family Ghost


22 окт 2021, 16:36		>>>А потом выйдет альбом и займёт первые места
>>>А в народе будет понятно, что говно.

Как раз-таки если альбом выйдет и займет первые места, в народе про говно никто не будет говорить.
А вот отдельные сверхразумы на дарксайде да, раскусят коварного говнодела Оззика


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