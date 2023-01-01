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*Новое видео SLIPKNOT 35
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
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Ozzy Osbourne

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|||| 13 июн 2023

GEEZER BUTLER: «С OZZY я вообще не общаюсь»



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В новом интервью для Ultimate Classic Rock басист BLACK SABBATH Geezer Butler, который продвигает свою недавно вышедшую автобиографию "Into The Void: From Birth To Black Sabbath — And Beyond", рассказал о нынешних отношениях с коллегами по оригинальному составу группы. Он упомянул гитариста Tony Iommi в примечаниях к книге, где он написал, что они всё ещё поддерживают связь:

«Да, он всегда был рядом. Он хороший друг. Мы можем разносить друг друга в пух и прах. Это как брак. Вы ругаетесь, ссоритесь и снова сходитесь. Но он всегда рядом. Надеюсь, он будет рядом и после этой книги. Я всё ещё люблю Bill'a [Ward'a, оригинального барабанщика BLACK SABBATH], но его нет в Интернете. Если вы хотите поговорить с Bill'ом, вы должны написать его жене, а она должна сказать ему. Это очень неудобно. [Смеётся]. С Ozzy я вообще не общаюсь».

На вопрос о том, есть шанс, что они снова начнут снова общаться с Ozzy, Butler ответил:

«Я очень сомневаюсь в этом. Мы не ссорились, всё дело в жёнах».

В книге Geezer написал об Ozzy:

«У нас с Ozzy всё в порядке, просто нами обоими управляют наши жёны. У него большое сердце, и он всегда был рядом».




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