13 июн 2023



GEEZER BUTLER: «С OZZY я вообще не общаюсь»



В новом интервью для Ultimate Classic Rock басист BLACK SABBATH Geezer Butler, который продвигает свою недавно вышедшую автобиографию "Into The Void: From Birth To Black Sabbath — And Beyond", рассказал о нынешних отношениях с коллегами по оригинальному составу группы. Он упомянул гитариста Tony Iommi в примечаниях к книге, где он написал, что они всё ещё поддерживают связь:



«Да, он всегда был рядом. Он хороший друг. Мы можем разносить друг друга в пух и прах. Это как брак. Вы ругаетесь, ссоритесь и снова сходитесь. Но он всегда рядом. Надеюсь, он будет рядом и после этой книги. Я всё ещё люблю Bill'a [Ward'a, оригинального барабанщика BLACK SABBATH], но его нет в Интернете. Если вы хотите поговорить с Bill'ом, вы должны написать его жене, а она должна сказать ему. Это очень неудобно. [Смеётся]. С Ozzy я вообще не общаюсь».



На вопрос о том, есть шанс, что они снова начнут снова общаться с Ozzy, Butler ответил:



«Я очень сомневаюсь в этом. Мы не ссорились, всё дело в жёнах».



В книге Geezer написал об Ozzy:



«У нас с Ozzy всё в порядке, просто нами обоими управляют наши жёны. У него большое сердце, и он всегда был рядом».







