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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE собрался за шесть дней



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По словам супруги OZZY OSBOURNE Sharon, выступление на закрытии Commonwealth Games подтвердилось всего за шесть дней до начала:

«Они обратились к нам шесть месяцев назад, и тогда он не был в состоянии это сделать с учётом операции. Однако они узнали, что Ozzy был на Comic-Con, и сказали: "Хорошо. Давайте. Привозите его". И мы ответили: "Хорошо". И буквально прошло шесть дней с момента их телефонного звонка до того, как он смог выступить. Это было просто невероятно.

Сейчас Бирмингем — удивительный город. Он космополитичен. Он прекрасен. Чего бы он ни добился в жизни, что бы он ни делал, он из Бирмингема. Он так гордится тем, что родом из Бирмингема!»




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12 авг 2022
n
nabastak_
Интересно, это старая фонограмма или новая …
Хотя в микрофон вроде вживую орет, голосина что надо.
12 авг 2022
F
Fo0x
Оставьте дедушку в покое ! Пускать Осборна под фанеру - это верх идиотизма и неуважения к (полу) живой легенде.
12 авг 2022
n
nokt
"...Привозите его..." :))

выводите его, дайте микрофон в руки

но даже если и так для 73 лет не так плохо
12 авг 2022
Tomahawk
>Сейчас Бирмингем — удивительный город. Он космополитичен

Расшифровываю: пятая часть города - мусульмане, которые вашего Князя Тьмы в Джаханнаме видали, вместе с остальными кафирами.

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