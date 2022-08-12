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OZZY OSBOURNE собрался за шесть дней



По словам супруги OZZY OSBOURNE Sharon, выступление на закрытии Commonwealth Games подтвердилось всего за шесть дней до начала:



«Они обратились к нам шесть месяцев назад, и тогда он не был в состоянии это сделать с учётом операции. Однако они узнали, что Ozzy был на Comic-Con, и сказали: "Хорошо. Давайте. Привозите его". И мы ответили: "Хорошо". И буквально прошло шесть дней с момента их телефонного звонка до того, как он смог выступить. Это было просто невероятно.



Сейчас Бирмингем — удивительный город. Он космополитичен. Он прекрасен. Чего бы он ни добился в жизни, что бы он ни делал, он из Бирмингема. Он так гордится тем, что родом из Бирмингема!»







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