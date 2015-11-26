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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE вернётся на сцену в 2022 году



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Sharon Osbourne эксклюзивно подтвердила Planet Rock, что Ozzy Osbourne вернётся на сцену и отправится в тур по Великобритании в 2022 году. Продвигая свою работу с The Prince's Trust, Ozzy и Sharon Osbourne встретились с Wyatt для специального выпуска My Planet Rocks.

На вопрос Wyatt'a о том, как у него дела со здоровьем, Ozzy ответил:

«У меня физиотерапия пять дней в неделю, я медленно, но верно... Спросите лучше Sharon, она знает, как у меня дела, лучше, чем я сам».

Sharon вломилась:

«Для Ozzy уход всех на карантин по сути отбросил его назад, потому что он не мог заниматься физиотерапией. У него не было физиотерапии почти пять месяцев, и за эти пять месяцев, я думаю, всё, что мы с ним делали, это лежали на диване, смотрели телевизор и ели. Это вроде как отбросило его назад, но он вернулся в то состояние, в котором находился до пандемии. С тех пор как он вернулся к работе с физиотерапией, я каждый день вижу улучшения, но это тяжело для него, потому что ты не видишь себя таким, какой ты есть на самом деле. Но он сможет, он вернётся и выйдет на сцену!»

Комментируя всплеск концертов, который потенциально может произойти, как только ситуация с COVID-19 позволит, Ozzy сказал:

«Когда они получат вакцину, и люди начнут ходить (на концерты), вы можете себе представить, сколько туров будет проходить одновременно?!»

Когда Wyatt заметил, что промоутеры будут бороться за то, чтобы найти доступные места, Sharon ответила:

«Да, в этом-то и дело. Нет, честно говоря, вы всё правильно поняли, потому что все снова бронируют туры на 2022 год, и найти доступные места прямо сейчас — та еще задачка! Агенты и площадки сходят с ума, пытаясь вернуть всех обратно. Это будет захватывающе. Полагаю, будет весьма любопытное время, когда все вернутся, и какая будет радость от этого процесса.

Тур Ozzy был перебукирован. В Британию он вернётся в 2022-м. Знаешь, мы просто продолжаем как обычно. Мы тут делали кучу телешоу, и ты просто должен заниматься этим, пока Ozzy не вернётся на сцену. Он сейчас в студии, занят новым альбомом!

Мы собираемся снимать фильм об его истории, и он должен сделать саундтрек к этому... Буду поддерживать его занятость, скажем так!»

OZZY OSBOURNE Will Be Back On Stage In 2022 -



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

hansi_hrb


16 окт 2020, 13:15		Спросите лучше Sharon, она знает, как у меня дела, лучше, чем я сам».

Настоящий рокн ролл со стальными яйцами!

rassol


16 окт 2020, 13:17		Если доживёт.

graillyc


16 окт 2020, 14:34		no more tours, епта

Virgo_ad_noctum


16 окт 2020, 15:06		Ну, если вдруг не доживет, голограмма поедет.


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