сегодня



OZZY теперь еще и бык!



По сообщению BBC News, механический бык, который появился на прошлогодних Играх Содружества в Бирмингеме, Англия, получил имя OZZY.



And Ozzy's told us from his home in the United States that he's "absolutely blown away".







