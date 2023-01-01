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Ozzy Osbourne

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OZZY теперь еще и бык!



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По сообщению BBC News, механический бык, который появился на прошлогодних Играх Содружества в Бирмингеме, Англия, получил имя OZZY.

The Commonwealth Games bull is going to be named Ozzy - after the Birmingham-born Black Sabbath legend.
And Ozzy's told us from his home in the United States that he's "absolutely blown away". pic.twitter.com/4KCEWNXOyj



рџђ‚ItвЂ™s OZZY!!!






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