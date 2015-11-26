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Ozzy Osbourne

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26 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE использует пневматику

23 ноя 2020 : 		 SHARON OSBOURNE ушла на карантин

21 ноя 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP критикует SHARON OSBOURNE за удаление оригинальных партий барабанов и баса с двух альбомов OZZY

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16 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE вернётся на сцену в 2022 году

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10 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «COVID-19 реален, это не заговор»

7 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Не хочу проснуться с набором ё...х рогов от новой вакцины»

28 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE начал работу над новым альбомом

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24 сен 2020 : 		 У внучки OZZY OSBOURNE обнаружен COVID-19

21 сен 2020 : 		 Дочь OZZY OSBOURNE выпустит альбом

20 сен 2020 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

20 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Ли Керслейка

18 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE о "Suicide Solution": «Люди совершенно не так всё поняли!»

16 сен 2020 : 		 Выходит расширенная версия альбома OZZY OSBOURNE

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11 сен 2020 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE'а

10 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я еще не закончил»

8 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE хвалит биографию отца

1 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE раскритиковал таблоид за публикацию фотографий OZZY

31 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»

30 авг 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD MACHINE HEAD, DREAM THEATER, QUIET RIOT исполняют OZZY OSBOURNE

28 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE снова критикует Дональда Трампа: «Если Президент что-то говорит, я делаю наоборот»

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|||| сегодня

OZZY OSBOURNE использует пневматику



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OZZY OSBOURNE в одном из свежих эпизодов "Ozzy Speaks" обсудил хорошее и плохое, что принёс 2020 год. В ролике Ozzy поведал, что использовал пневматику, чтобы как-то уйти от нынешней ситуации:

«Любое, что займёт мой мозг от этой грёбаной пандемии, подойдёт».

OZZY OSBOURNE Has Been Doing Target Practice With Pellet Gun:





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

grgr


26 ноя 2020, 12:20		Куда он её использовал?

Maestro vs


26 ноя 2020, 13:00		Грёбаные лицемерные недоумки, какого фига до сих пор замазывают и запикивают это одно разнесчастное слово фак, это единственное "ругательство" богатых на язык иноземцев? Назовите мне хотя бы один голливудский фильм (мейнстримовый, уж про арт молчу) за последние три десятка лет, где не употреблялось бы это слово? Назовите хотя бы одно рок-интервью, где через раз не применялось бы это слово? Ну а если это для них такая же речевая связка, как для нас "блин, нафиг" и т.п., то зачем этот детский сад с запикиванием? Лютое fucking раздражение... Fuck...


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