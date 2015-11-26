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OZZY OSBOURNE использует пневматику



OZZY OSBOURNE в одном из свежих эпизодов "Ozzy Speaks" обсудил хорошее и плохое, что принёс 2020 год. В ролике Ozzy поведал, что использовал пневматику, чтобы как-то уйти от нынешней ситуации:



«Любое, что займёт мой мозг от этой грёбаной пандемии, подойдёт».













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