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Ozzy Osbourne

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29 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE получил золото

18 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE будет лечиться

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27 авг 2021 : 		 Специальный комплект OZZY OSBOURNE

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ZAKK WYLDE: «Играть с OZZY — это как быть в крутой кавер-команде»



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ZAKK WYLDE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, ждёт ли он возможности как-то переосмыслить те песни Ozzy, которые он не сочинил или не записывал:

«Так было с тех пор, как я только пришёл в группу — между тем, как мы делали материал [BLACK] SABBATH, а затем играли всё то, [что было изначально записано] Рэнди Роадсом и Jake'ом [E. Lee]. Я всегда говорил, что играть с Ozzy — это как быть в величайшей кавер-группе, а потом ты можешь делать что-то своё. Я просто с нетерпением жду возможности вернуться на сцену с боссом. Мы так здорово проводили время до того, как он получил травму. Последнее наше выступление состоялось в Форуме [в Лос-Анджелесе] в канун Нового года [в декабре 2018 года], и я помню, как Ozz сказал мне, что мы, наверное, должны делать это каждый год, потому что это оказалось таким классным времяпрепровождением. Я помню, как мама — миссис О — говорила, что да, мы должны делать это каждый год, ещё раз в Форуме, а потом Ozzy может проводить подобное на разных аренах каждый год. Потому что это происходило на автомобильной стоянке, там играли все остальные группы, и всё продолжалось целый день. Таков был план до того, как он получил травму. И я помню, что мы готовились вернуться и продолжить тур. Да, сейчас он тренируется, занимается своими делами, чтобы довести показатели в становой тяге, жиме лёжа и приседаниях до рекордов мирового класса и вернуться на площадку, чтобы побить все свои предыдущие рекорды».

ZAKK WYLDE:





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