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У OZZY OSBOURNE 'а уже 13 или 14 «сильных песен»



Ozzy Osbourne встретился с ведущим Билли Моррисоном в рамках очередного эпизода "Ozzy Speaks" на Ozzy's Boneyard. Во время беседы Ozzy подтвердил, что последние несколько месяцев он работал над продолжением пластинки "Ordinary Man" 2020 года:



«В работе над альбомом примут участие кое-какие интересные люди, о которых я не могу рассказать».



Осборн также рассказал о том, каково это — снова работать с Andrew Watt'ом после предыдущего сотрудничества с продюсером на "Ordinary Man":



«[Andrew] приходит с группой. Он начинает что-то делать, а я говорю: "Да, мне это нравится", "Нет, мне это не нравится", "Это нормально". У нас 13 или 14 действительно сильных песен».



На вопрос о том, взволнован ли он по-прежнему из-за процесса создания музыки, Ozzy ответил:



«Конечно, я радуюсь. Это нечто творческое, в чём я разбираюсь. Когда у меня получается что-то действительно особенное, я говорю: "Да, это высший класс". Есть одна [песня] под названием "Patient Number Nine". Мы написали её о Sharon [Osbourne, жене/менеджере Ozzy] и обо мне».







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