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Ozzy Osbourne

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19 май 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE'а уже 13 или 14 «сильных песен»

15 май 2021 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Уйти от Rob'a к OZZY было непросто»

14 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад, что Рэнди Роадса введут в Зал славы рок-н-ролла

14 май 2021 : 		 OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе

1 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE

29 апр 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE есть 15

19 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — о том, как пробовался в группу OZZY OSBOURNE

13 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH трижды пробовался в группу OZZY OSBOURNE'a

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame": видео

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame"

20 мар 2021 : 		 ROBERT MASON, IRA BLACK, CHUCK WRIGHT и JOHNNY KELLY исполняют OZZY OSBOURNE

12 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE привился

12 фев 2021 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

10 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE — о вакцине от COVID-19

2 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, DREAM THEATER в "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".

20 янв 2021 : 		 Басист OZZY OSBOURNE будет работать на лейбле

6 янв 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»

24 дек 2020 : 		 SHARON OSBOURNE дома

18 дек 2020 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½

15 дек 2020 : 		 У жены OZZY OSBOURNE COVID-19

9 дек 2020 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020

29 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Если я подхвачу COVID-19, мне кранты»

26 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE использует пневматику

23 ноя 2020 : 		 SHARON OSBOURNE ушла на карантин

21 ноя 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP критикует SHARON OSBOURNE за удаление оригинальных партий барабанов и баса с двух альбомов OZZY

13 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «За последние 18 месяцев я сблизился с TONY IOMMI сильнее, чем когда-либо»
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|||| сегодня

У OZZY OSBOURNE'а уже 13 или 14 «сильных песен»



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Ozzy Osbourne встретился с ведущим Билли Моррисоном в рамках очередного эпизода "Ozzy Speaks" на Ozzy's Boneyard. Во время беседы Ozzy подтвердил, что последние несколько месяцев он работал над продолжением пластинки "Ordinary Man" 2020 года:

«В работе над альбомом примут участие кое-какие интересные люди, о которых я не могу рассказать».

Осборн также рассказал о том, каково это — снова работать с Andrew Watt'ом после предыдущего сотрудничества с продюсером на "Ordinary Man":

«[Andrew] приходит с группой. Он начинает что-то делать, а я говорю: "Да, мне это нравится", "Нет, мне это не нравится", "Это нормально". У нас 13 или 14 действительно сильных песен».

На вопрос о том, взволнован ли он по-прежнему из-за процесса создания музыки, Ozzy ответил:

«Конечно, я радуюсь. Это нечто творческое, в чём я разбираюсь. Когда у меня получается что-то действительно особенное, я говорю: "Да, это высший класс". Есть одна [песня] под названием "Patient Number Nine". Мы написали её о Sharon [Osbourne, жене/менеджере Ozzy] и обо мне».

OZZY OSBOURNE Has





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

resurgamresponses


19 май 2021, 20:08		знаете ли вы кто этот благообразный старик? (с)

greesevold1


19 май 2021, 20:53		Этот мощный старик - дедушка всея великаго и ужастнаго хевимитола и иже с ним других митолов.

resurgamresponses


19 май 2021, 21:12		yeahhh!!!


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