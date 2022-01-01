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Ozzy Osbourne

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OZZY и SHARON OSBOURNE переезжают в Великобританию из-за высоких налогов



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Ozzy Osbourne и Sharon покидают Лос-Анджелес и возвращаются в Великобританию после 20 лет жизни в США из-за растущих налогов в Калифорнии.

73-летний вокалист Black Sabbath и его 69-летняя жена собираются вернуться в свой дом Welders House в Бакингемшире, и недавно они рассказали о своих планах.

Ozzy сказал:

«Мы уезжаем из Лос-Анджелеса. Нам немного грустно. Но налоги становятся слишком высокими. Мне грустно, потому что мне очень нравится жить там. Если налоги станут меньше, то я, возможно, вернусь. Я пока не знаю. Я забираю с собой свою студию звукозаписи. Я собираюсь построить там помещение и сделать свою собственную студию в Welders. Я по-прежнему буду заниматься музыкой, а моя группа будет приезжать».

Федеральная налоговая ставка в США составляет 28%. Кроме того, существует дополнительный налог штата Калифорния в размере 13%, который, как говорят, музыкант платит со всех своих доходов.

Ozzy также рассказал о том, как борется с проблемами ментального здоровья, так как у него диагностирована одна из разновидностей болезней Паркинсона, и восстанавливается после операций.

Ozzy сказал, что в итоге обратился к психотерапевту, и поделился своим мнением о таком лечении:

«В последние три года я ходил к психотерапевту. Когда я был ребёнком в Англии, мы не ходили к психотерапевту, потому что тебя сразу все считали сумасшедшим.
На самом деле всё в порядке. Ты не глупый, если идёшь к психотерапевту, но ты глупый, если не идёшь к нему, когда он тебе требуется».

Музыкант поведал о своих проблемах со здоровьем на канале Ozzy Boneyard Channel на Sirius XM. Он рассказал о том, как живопись помогала ему в трудные времена:

«Мои маленькие каракули и рисунки — это то, что, как я обнаружил, не даёт мне убить себя. Это помогает забыть о собственных мыслях. Я предоставлен самому себе — это всегда плохая идея. Я просыпаюсь по утрам и испытываю странное чувство, как будто надо мной нависла туча обречённости».

Report: OZZY And SHARON OSBOURNE To Leave Los Angeles For U.K. To Avoid Rising Taxes




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