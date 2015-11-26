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Ozzy Osbourne

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27 апр 2019 : 		 Названа причина травм, из-за которых OZZY OSBOURNE отменил тур

24 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE идёт на поправку

23 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни»

12 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE повредил металлические стержни, установленные в его грудную клетку после аварии на квадроцикле

10 апр 2019 : 		 3D-винил OZZY OSBOURNE выйдет осенью

5 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отменил все даты тура 2019 года

31 мар 2019 : 		 SHARON OSBOURNE однажды предложила звезде «Друзей» секс втроём с OZZY

29 мар 2019 : 		 Запущена кампания о присвоении звания рыцаря OZZY OSBOURNE'у

20 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Берни Торме

14 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE «вернулся к обычным делам»

20 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии

16 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE на искусственной вентиляции лёгких

14 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE попал в отделение интенсивной терапии

13 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE может дышать самостоятельно

11 фев 2019 : 		 Дебютный альбом OZZY OSBOURNE в пятый раз получил платиновый статус

10 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»

8 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE'у стало лучше

7 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа

5 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»

30 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE перенес тур на осень

30 янв 2019 : 		 Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину

28 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова
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Названа причина травм, из-за которых OZZY OSBOURNE отменил тур



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Сын Ozzy Osbourne Jack рассказал подробности о причине травм, из-за которых вокалист BLACK SABBATH отменил все живые выступления до конца года.

В начале апреля Ozzy отложил все даты выступлений в 2019 году как в Северной Америке, так и в Европе, так как проходил лечение из-за повреждений, полученных во время недавнего приступа пневмонии. Певец упал в своём доме в Лос-Анджелесе, усугубив многолетние травмы после несчастного случая на квадроцикле в 2003 году, что потребовало новой операции.

Jack'a попросили рассказать последнюю информацию о состоянии здоровья Ozzy во время его выступления в начале этой недели на SiriusXM, и он сказал следующее:

«У него всё хорошо. Ozzy получил травмы из-за того, что споткнулся об обувь, когда собирался лечь в постель после туалета».

Jack продолжил, сказав, что Ozzy «очень расстроен» из-за необходимости отменить больше шоу.



OZZY OSBOURNE Injured Himself When He




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sunriser


27 апр 2019, 15:20		Про Оззи какой-то сплошной копипастинг новостей.


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