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Названа причина травм, из-за которых OZZY OSBOURNE отменил тур



Сын Ozzy Osbourne Jack рассказал подробности о причине травм, из-за которых вокалист BLACK SABBATH отменил все живые выступления до конца года.



В начале апреля Ozzy отложил все даты выступлений в 2019 году как в Северной Америке, так и в Европе, так как проходил лечение из-за повреждений, полученных во время недавнего приступа пневмонии. Певец упал в своём доме в Лос-Анджелесе, усугубив многолетние травмы после несчастного случая на квадроцикле в 2003 году, что потребовало новой операции.



Jack'a попросили рассказать последнюю информацию о состоянии здоровья Ozzy во время его выступления в начале этой недели на SiriusXM, и он сказал следующее:



«У него всё хорошо. Ozzy получил травмы из-за того, что споткнулся об обувь, когда собирался лечь в постель после туалета».



Jack продолжил, сказав, что Ozzy «очень расстроен» из-за необходимости отменить больше шоу.















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