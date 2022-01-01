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OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник



По сообщению Sharon, OZZY OSBOURNE будет сделана "серьезная операция" в понедельник.

@OzzyOsbournepic.twitter.com/kC3BJQrnkk







Sharon Osbourne reveals that Ozzy Osbourne is set to have a major operation on Monday that will "determine the rest of his life." @MrsSOsbourne





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