Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 17
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
*Новая песня OZZY OSBOURNE 11
*Новое видео OZZY OSBOURNE 10
*Новый сингл DORO 9
*COREY TAYLOR — о песне METALLICA "Enter Sandman": «Это "Stai... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 17
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



12 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я знаю, что буду продолжать»

11 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE выступил на открытии сезона NFL

10 сен 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

9 сен 2022 : 		 Визуальный ряд к новому альбому OZZY OSBOURNE

6 сен 2022 : 		 Новая песня OZZY OSBOURNE

29 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке»

27 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошадью

22 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что JIMMY PAGE проигнорировал его просьбу

12 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE собрался за шесть дней

25 июл 2022 : 		 OZZY OSBOURNE состоянии здоровья

22 июл 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE feat. TONY IOMMI

18 июл 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполняет OZZY OSBOURNE

13 июл 2022 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают дом

6 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о записи нового альбома OZZY OSBOURNE: «Это было круто»

29 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что создание нового альбома отвлекло его от проблем

25 июн 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

22 июн 2022 : 		 Тизер нового сингла OZZY OSBOURNE

16 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я дома!»

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE выписали из больницы

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE на пути к восстановлению

10 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник

28 май 2022 : 		 Вокалист FOZZY — о сравнении с OZZY

24 май 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Для своих лет я неплохо справляюсь!»

18 май 2022 : 		 Вокалист WARRANT — о работе с OZZY OSBOURNE

17 май 2022 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет осенью

15 май 2022 : 		 Режиссёр фильма о Рэнди Роадсе: «Семьи OSBOURNE и RHOADS никак не помогли в работе»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

OZZY OSBOURNE: «Я знаю, что буду продолжать»



zoom
73-летнего Ozzy Osbourne'a, который в июне перенёс серьёзную операцию по удалению и вправлению штифтов в шее и спине, в новом интервью журналу Kerrang! спросили, насколько реально он оценивает шансы на возвращение своих прощальных концертов. Он ответил:

«Я собираюсь выложиться на 110 процентов, чтобы выйти на сцену. Время — мой самый ценный актив сейчас. Мне 73 года. Я не думаю, что буду выступать через 25 лет. У меня есть цель: вернуться на сцену. В июне мне сделали последнюю операцию, больше я ждать не могу. Так что всё, что я сделаю, теперь зависит только от меня. Даже если мне удастся выступить один раз, а потом я упаду, я сделаю это. Но я знаю, что буду продолжать. Я знаю, что смогу справиться с этим. Я знаю, что смогу вернуться на сцену. Просто мне нужно оторвать зад от стула и сделать это».

Ozzy вместе со своей женой и менеджером Sharon также появился в программе «Доброе утро, Америка», где он рассказал о своём послеоперационном восстановлении:

«Раньше я бы так с вами не разговаривал, — сказал он корреспонденту Крису Коннелли, сгорбившись в кресле. — С тех пор, как мне сделали операцию, я чувствую себя значительно лучше».

Ozzy, который в январе 2020 года узнал, что у него болезнь Паркинсона, сказал, что его подвижность сейчас не очень хорошая:

«Мне приходится обсуждать условия везде, куда я собираюсь отправиться, и я легко устаю. Но я здоров. Моя семья заботилась обо мне, пока я лежал».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 100

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом