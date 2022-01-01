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OZZY OSBOURNE: «Я знаю, что буду продолжать»



73-летнего Ozzy Osbourne'a, который в июне перенёс серьёзную операцию по удалению и вправлению штифтов в шее и спине, в новом интервью журналу Kerrang! спросили, насколько реально он оценивает шансы на возвращение своих прощальных концертов. Он ответил:



«Я собираюсь выложиться на 110 процентов, чтобы выйти на сцену. Время — мой самый ценный актив сейчас. Мне 73 года. Я не думаю, что буду выступать через 25 лет. У меня есть цель: вернуться на сцену. В июне мне сделали последнюю операцию, больше я ждать не могу. Так что всё, что я сделаю, теперь зависит только от меня. Даже если мне удастся выступить один раз, а потом я упаду, я сделаю это. Но я знаю, что буду продолжать. Я знаю, что смогу справиться с этим. Я знаю, что смогу вернуться на сцену. Просто мне нужно оторвать зад от стула и сделать это».



Ozzy вместе со своей женой и менеджером Sharon также появился в программе «Доброе утро, Америка», где он рассказал о своём послеоперационном восстановлении:



«Раньше я бы так с вами не разговаривал, — сказал он корреспонденту Крису Коннелли, сгорбившись в кресле. — С тех пор, как мне сделали операцию, я чувствую себя значительно лучше».



Ozzy, который в январе 2020 года узнал, что у него болезнь Паркинсона, сказал, что его подвижность сейчас не очень хорошая:



«Мне приходится обсуждать условия везде, куда я собираюсь отправиться, и я легко устаю. Но я здоров. Моя семья заботилась обо мне, пока я лежал».







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