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ZAKK WYLDE: «Я в шоке от того, с кем играл на новом альбоме OZZY OSBOURNE»



ZAKK WYLDE в рамках недавней беседы ответил на вопрос, впечатлил ли его список гостей на новом альбоме OZZY OSBOURNE'a:



«Да! Я был потрясён, когда узнал, что это случилось, и ещё больше, когда услышал, что именно они сыграли. Они уже записали свои партии, так что в итоге я перезаписал в своей домашней студии ритм-треки под то, что они сделали. Вышло потрясающе.



Eric Clapton прошёл путь от John'a Mayall'a и Cream до своих сольных работ, и это всегда делалось со вкусом. То же самое можно сказать и о Jeff'e Beck'e. Whammy Bar является большой частью его звучания — он обращается с ним почти как с собственным инструментом, что просто потрясающе. Оба они — великолепные авторы песен, и по этой причине мы их и слушаем. Всё дело в музыкальности этих парней».







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