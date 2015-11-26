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Ozzy Osbourne

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28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

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21 дек 2018 : 		 У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли

20 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»

17 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»

28 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»

27 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Брекзит? Что за брекзит?»

6 ноя 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить»

2 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE полон сил

23 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE подцепил cтафилококк

7 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE был прооперирован

27 сен 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об ответе AEG

25 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE отозвал иск к AEG

13 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Тур называется "No More Tours" а не "No More Tours Ever"»

6 сен 2018 : 		 Выиграй шоу с OZZY OSBOURNE

4 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST

1 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE открыл североамериканскую часть тура

31 авг 2018 : 		 У OZZY OSBOURNE есть идеи для нового альбома

6 авг 2018 : 		 OZZY OSBOURNE выиграл первый раунд суда против AEG

25 июл 2018 : 		 OZZY OSBOURNE купил грузовик льда

10 июл 2018 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE в Израиле

4 июл 2018 : 		 Адвокаты OZZY OSBOURNE ответили на предложение AEG
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|||| 28 янв 2019

OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды



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Первые четыре выступления британской части тура OZZY OSBOURNE/JUDAS PRIEST отменены из-за серьезной простуды Ozzy. Выступления в Дублине (30 января), Ноттингеме (первое февраля), Манчестере (третье февраля) и Ньюкасле (пятое февраля) перенесены. Старт тура намечен на седьмое февраля в Глазго.



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