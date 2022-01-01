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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 65
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*Новое видео KREATOR 17
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Ozzy Osbourne

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|||| сегодня

OZZY OSBOURNE завершил работу над альбомом



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OZZY OSBOURNE опубликовал следующее сообщение:

«Я очень рад сообщить всем вам, что я закончил работу над альбомом и отправил его в Epic Records. В ближайшие недели вы узнаете о нем чуть больше!»

OZZY OSBOURNE Completes Work On New Album




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