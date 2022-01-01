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OZZY OSBOURNE завершил работу над альбомом



OZZY OSBOURNE опубликовал следующее сообщение:



«Я очень рад сообщить всем вам, что я закончил работу над альбомом и отправил его в Epic Records. В ближайшие недели вы узнаете о нем чуть больше!»







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