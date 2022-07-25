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OZZY OSBOURNE состоянии здоровья



OZZY OSBOURNE рассказал о состоянии здоровья во время визита на Comic-Con:



«Мне нравится встречаться с людьми. Это было самым трудным за последние три года, потому что я пытался восстановиться после операции. У меня получается. Это

медленное восхождение наверх, понимаете?»







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