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*Новое видео MEGADETH 24
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
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Ozzy Osbourne

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25 июл 2022 : 		 OZZY OSBOURNE состоянии здоровья

22 июл 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE feat. TONY IOMMI

18 июл 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполняет OZZY OSBOURNE

13 июл 2022 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают дом

6 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о записи нового альбома OZZY OSBOURNE: «Это было круто»

29 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что создание нового альбома отвлекло его от проблем

25 июн 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

22 июн 2022 : 		 Тизер нового сингла OZZY OSBOURNE

16 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я дома!»

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE выписали из больницы

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE на пути к восстановлению

10 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник

28 май 2022 : 		 Вокалист FOZZY — о сравнении с OZZY

24 май 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Для своих лет я неплохо справляюсь!»

18 май 2022 : 		 Вокалист WARRANT — о работе с OZZY OSBOURNE

17 май 2022 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет осенью

15 май 2022 : 		 Режиссёр фильма о Рэнди Роадсе: «Семьи OSBOURNE и RHOADS никак не помогли в работе»

5 май 2022 : 		 SHARON OSBOURNE под капельницей

4 май 2022 : 		 SHARON OSBOURNE подцепила К...Д!

4 май 2022 : 		 OZZY OSBOURNE в порядке

28 апр 2022 : 		 У OZZY OSBOURNE COVID-19

28 апр 2022 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я была похожа на циклопа»

25 апр 2022 : 		 Реабилитационное крыло OZZY OSBOURNE

22 апр 2022 : 		 Дочка OZZY OSBOURNE выпустила новое видео

22 апр 2022 : 		 Документальный фильм о Рэнди Роадсе выйдет весной

16 апр 2022 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE выйдет на виниле
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OZZY OSBOURNE состоянии здоровья



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OZZY OSBOURNE рассказал о состоянии здоровья во время визита на Comic-Con:

«Мне нравится встречаться с людьми. Это было самым трудным за последние три года, потому что я пытался восстановиться после операции. У меня получается. Это
медленное восхождение наверх, понимаете?»

OZZY OSBOURNE Shares Health Update вЂ“ вЂњItвЂ™s A Slow Climb BackвЂќ




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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25 июл 2022
WahrandPhain
Дед, пей таблетки, а мы уж как-нить пластинки послушаем. Это вот кряхтенье на сцене как у Игги Попа и у него, на это больно смотреть.
25 июл 2022
n
nabastak_
73 ему, я чот думал уже все 80

просмотров: 639

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