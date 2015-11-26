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TOMMY CLUFETOS: «Уйти от Rob'a к OZZY было непросто»



TOMMY CLUFETOS сказал, что несмотря на то, что уйти из группы Rob'a Zombie ради Ozzy было непросто, он не жалеет о своём решении:



«В жизни у тебя появляются определённые возможности, и ты должен сделать выбор: воспользоваться ли этой возможностью или остаться в той ситуации, в которой находишься. Поэтому, когда позвонил OZZY, я должен был воспользоваться этой возможностью.



Иногда люди могут пострадать и могут быть задеты чувства, особенно в музыке, потому что мы все эмоциональные люди, и мы любим то, что делаем: для нас это не просто бизнес, это нечто эмоциональное.



Rob замечательно ко мне относился. Легко ли было уйти от него, потому что я его уважаю? Это было нелегко, но я должен был это сделать ради себя. И я уверен, что время для нас обоих закончилось. Я разговаривал с Rob'ом — мы дали один из последних концертов Ozzy в канун Нового года здесь [в Лос-Анджелесе] в Forum [с Rob'ом Zombie в программе], я видел Rob'а, и всё в полном порядке. Так что нет никаких обид ни с той, ни с другой стороны. Просто мы любим то, что мы делаем, мы эмоционально относимся к своему ремеслу. И иногда чувства вступают в игру, и люди реагируют. Но мы с Rob'ом совершенно в порядке, и Ozzy совершенно в порядке — всё у всех ровно».







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