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Ozzy Osbourne

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STEVE VAI рассказал о совместном с OZZY OSBOURNE неизданном альбоме



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В новом интервью ирландскому сайту Eonmusic Steve Vai рассказал, что работал над созданием целой пластинки Ozzy Osbourne'a. Подробно рассказывая о звучании и содержании, гитарист также раскрыл ряд треков, которые были записаны с фронтменом BLACK SABBATH. Вай дал свои комментарии во время продвижения недавно выпущенного альбома VAI / GASH.

Хотя музыканты работали вместе в середине 1990-х годов, а бывший участник WHITESNAKE Vai стал соавтором одного трека — "My Little Man" — на альбоме Ozzy "Ozzmosis" 1995 года, полная история их взаимоотношений до сих пор остаётся загадкой.

Поскольку Osbourne объявил о завершении гастрольной деятельности в начале этого года, сотрудник Eonmusic Имон О'Нил воспользовался возможностью и спросил Steve'a, каково это — работать с Ozzy, на что Vai ответил:

«Я работал над целым альбомом Ozzy, и это как альбом GASH — не "как" альбом GASH, но это проект, который я записал и который лежит на полке. У меня нет никакого контроля над ним или прав на него, но мы записали довольно хороший материал».

Vai сказал, что альбом получился уникальным:

«Самое интересное в том материале, который мы записали, с гитарной точки зрения, — это мои партии ритм-гитары, я использую гитарный эффект Octave divider, и эта запись не похожа ни на что другое».

Когда его спросили, насколько близко он был к тому моменту, чтобы присоединиться к группе Ozzy, бывший соратник David'a Lee Roth'a ответил:

«Насколько я знаю, Ozzy записал примерно половину своего альбома "Ozzmosis" для звукозаписывающей компании, а Sharon [жена и менеджер Ozzy] и лейбл хотели сделать его с разными авторами песен, чтобы получить ещё несколько песен.

Я был одним из тех, с кем планировалось сотрудничество. Нужно было просто написать несколько песен для Ozzy, которые он мог бы взять и использовать для своего альбома, а тот, с кем он работал над альбомом, записал бы их. И я подумал: "Да, это было бы здорово. Я бы с удовольствием это сделал"».

Сессии переросли в нечто большее, чем пара песен, над которыми должны были поработать артисты:

«Мы с Ozzy увлеклись, потому что нам было очень весело, и в итоге мы записали много всего, а затем начали строить планы: "Давай сделаем новую пластинку". И всё это было прекрасно и хорошо, и мы были в восторге от этого, пока нам не сказали: "Что вы делаете? Вы просто должны взять песню у Vai'я и закончить свой альбом. Мы уже вложили в это столько денег, а Vai — это расходы", так что всё вышло просто идеально».

Далее Vai рассказал о нескольких треках, которые должны были войти в альбом, а также — предположительно — "My Little Man", трек VAI / GASH и сольный инструментал, переосмысленный с лирикой:

«Одной из песен была "Danger Zone". Я уже написал её, и она уже была готова — это был трек GASH — и я подумал: "Может быть, ему это понравится", и я немного переделал её, но она так и лежит на полке».

Одна из самых ярких песен его сольного релиза 1996 года "Fire Garden" также должна была стать песней Ozzy:

«Есть также песня под названием "Dyin' Day", которая вошла в мой альбом "Fire Garden". У этой песни изначально был текст, и она была одной из них.

Там есть очень тяжёлые вещи, потому что, как я уже говорил, я использовал гитарный эффект во всём, и это был сознательный подход.

Я подумал: "Хорошо, я собираюсь работать с Ozzy, а с ним играли невероятные гитаристы. Что мне сделать?" Я не собирался быть обычным. Да, это не тот я, которого вы знаете, но я должен был быть лёгким для восприятия, поэтому я подумал: "Я буду использовать этот гитарный эффект во всём"».




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