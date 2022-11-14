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Бывшая гитаристка Майкла Джексона — о пробах к OZZY OSBOURNE



JENNIFER BATTEN в рамках недавнего интервью для Ultimate Guitar обсудила слухи о прослушивании в состав группы OZZY OSBOURNE'а.



Сегодняшний ландшафт музыкальной индустрии немного отличается от того, когда вы были в группе Майкла Джексона. И, конечно, это была исключительно мужская работа, и вы также говорили о некоторых трудностях, с которыми вам пришлось столкнуться в те времена. Если бы вы могли выделить одну самую большую проблему в этом отношении, что бы это было? С чем вы столкнулись как женщина-гитарист в те времена?



«Я получала комментарии на протяжении многих лет. Многие парни говорили: "Ты играешь неплохо для девушки". Или, что самое прекрасное, один парень сказал: "Ты играешь прямо как парень". Что это вообще значит? Да, миллионы гитаристов-мужчин, некоторые из них великолепны, а некоторые — отстой, так что это не имеет никакого значения. Нужно просто обращать внимание на энергию, которая идёт от тебя, и он имел в виду именно этот положительный момент.



Я помню, как до того, как появилась возможность оказаться в составе у Джексона, я пыталась попасть на прослушивание к Ozzy Osbourne'у. В то время они прослушивали всех в Лос-Анджелесе. И я знаю, что моя аудиозапись попала к нужным людям, но у меня не было ни единого шанса. Вспоминая прошлое, могу сказать, что это работа для супермачо, и они, вероятно, даже не стали бы рассматривать кандидатуру женщины. Но если бы сегодня ситуация была такой же, думаю, всё было бы совсем по-другому. Возьмите кого-нибудь вроде Nili Brosh — она могла бы быть великолепна в таком проекте. У неё невероятные способности, отличный тембр, отличный подход, да всё что угодно. Мир совсем другой. Сейчас он совсем другой».







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