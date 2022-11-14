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*Умер Дэн Маккаферти 51
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 20
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Ozzy Osbourne

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Бывшая гитаристка Майкла Джексона — о пробах к OZZY OSBOURNE



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JENNIFER BATTEN в рамках недавнего интервью для Ultimate Guitar обсудила слухи о прослушивании в состав группы OZZY OSBOURNE'а.

Сегодняшний ландшафт музыкальной индустрии немного отличается от того, когда вы были в группе Майкла Джексона. И, конечно, это была исключительно мужская работа, и вы также говорили о некоторых трудностях, с которыми вам пришлось столкнуться в те времена. Если бы вы могли выделить одну самую большую проблему в этом отношении, что бы это было? С чем вы столкнулись как женщина-гитарист в те времена?

«Я получала комментарии на протяжении многих лет. Многие парни говорили: "Ты играешь неплохо для девушки". Или, что самое прекрасное, один парень сказал: "Ты играешь прямо как парень". Что это вообще значит? Да, миллионы гитаристов-мужчин, некоторые из них великолепны, а некоторые — отстой, так что это не имеет никакого значения. Нужно просто обращать внимание на энергию, которая идёт от тебя, и он имел в виду именно этот положительный момент.

Я помню, как до того, как появилась возможность оказаться в составе у Джексона, я пыталась попасть на прослушивание к Ozzy Osbourne'у. В то время они прослушивали всех в Лос-Анджелесе. И я знаю, что моя аудиозапись попала к нужным людям, но у меня не было ни единого шанса. Вспоминая прошлое, могу сказать, что это работа для супермачо, и они, вероятно, даже не стали бы рассматривать кандидатуру женщины. Но если бы сегодня ситуация была такой же, думаю, всё было бы совсем по-другому. Возьмите кого-нибудь вроде Nili Brosh — она могла бы быть великолепна в таком проекте. У неё невероятные способности, отличный тембр, отличный подход, да всё что угодно. Мир совсем другой. Сейчас он совсем другой».

Former MICHAEL JACKSON Guitarist JENNIFER BATTEN Reflects On Trying To Audition For OZZY OSBOURNE -




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14 ноя 2022
Red One
Совсем чуток бы врачу-косметологу заплатить и он бы красотку из неё запилил. А то выглядит, как Блэки Лоулес или Мики Марс
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14 ноя 2022
gravitgroove
Red One, любуйся глазами на Ниту Штраус тогда, если женщины-гитаристы только для этого у тебя на уме, или кто там тебе еще нравится, только она не умеет игратььнормально. А эта старуха играет не хуже Сатриани, на уровне во всяком случае. Ушами ей любоваться нужно.
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