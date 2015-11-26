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Ozzy Osbourne

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2 июл 2021 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Пазлы от OZZY OSBOURNE

24 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH — о замене оригинального

24 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE отдал дань уважения Рэнди Роадсу

21 май 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Я не судился с ним!»

21 май 2021 : 		 Украденная гитара и усилитель гитариста OZZY OSBOURNE вернулись в семью

19 май 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE'а уже 13 или 14 «сильных песен»

15 май 2021 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Уйти от Rob'a к OZZY было непросто»

14 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад, что Рэнди Роадса введут в Зал славы рок-н-ролла

14 май 2021 : 		 OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе

1 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE

29 апр 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE есть 15

19 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — о том, как пробовался в группу OZZY OSBOURNE

13 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH трижды пробовался в группу OZZY OSBOURNE'a

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame": видео

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame"

20 мар 2021 : 		 ROBERT MASON, IRA BLACK, CHUCK WRIGHT и JOHNNY KELLY исполняют OZZY OSBOURNE

12 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE привился

12 фев 2021 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

10 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE — о вакцине от COVID-19

2 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, DREAM THEATER в "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".

20 янв 2021 : 		 Басист OZZY OSBOURNE будет работать на лейбле

6 янв 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»

24 дек 2020 : 		 SHARON OSBOURNE дома

18 дек 2020 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½

15 дек 2020 : 		 У жены OZZY OSBOURNE COVID-19
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|||| сегодня

Новая фигурка OZZY OSBOURNE



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Funko представили очередную фигурку OZZY OSBOURNE в рамках набора Pop! Vinyl.

OZZY OSBOURNE: 'Diary Of A Madman' Pop! Albums Figure Coming From FUNKO





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