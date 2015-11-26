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Ozzy Osbourne

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6 янв 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»

24 дек 2020 : 		 SHARON OSBOURNE дома

18 дек 2020 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½

15 дек 2020 : 		 У жены OZZY OSBOURNE COVID-19

9 дек 2020 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020

29 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Если я подхвачу COVID-19, мне кранты»

26 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE использует пневматику

23 ноя 2020 : 		 SHARON OSBOURNE ушла на карантин

21 ноя 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP критикует SHARON OSBOURNE за удаление оригинальных партий барабанов и баса с двух альбомов OZZY

13 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «За последние 18 месяцев я сблизился с TONY IOMMI сильнее, чем когда-либо»

29 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE заявила, что они с OZZY стали жертвами мошенничества с кредитными картами

16 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE вернётся на сцену в 2022 году

14 окт 2020 : 		 MASTODON, DARKEST HOUR, BARONESS, KVELERTAK исполняют OZZY OSBOURNE

10 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «COVID-19 реален, это не заговор»

7 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Не хочу проснуться с набором ё...х рогов от новой вакцины»

28 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE начал работу над новым альбомом

27 сен 2020 : 		 Внучки OZZY OSBOURNE заразились коронавирусом

24 сен 2020 : 		 У внучки OZZY OSBOURNE обнаружен COVID-19

21 сен 2020 : 		 Дочь OZZY OSBOURNE выпустит альбом

20 сен 2020 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

20 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Ли Керслейка

18 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE о "Suicide Solution": «Люди совершенно не так всё поняли!»

16 сен 2020 : 		 Выходит расширенная версия альбома OZZY OSBOURNE

14 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE больше не хочет выступать с BLACK SABBATH

11 сен 2020 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE'а

10 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я еще не закончил»
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SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»



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SHARON OSBOURNE в рамках "The Talk" обсудила свое самочувствие:

«Сейчас я чувствую себя нормально, за исключением того, что я все еще очень устаю. Я засыпаю в нелепое время суток. Но я в порядке.

У меня были все симптомы — головная боль, боль в глазах, в теле, головокружение, недомогание; все это. Но есть люди которым гораздо хуже чем мне; им гораздо хуже. И я полагаю, что мне очень повезло.

Кстати, я до сих пор не чувствую ни запаха ни вкуса».

SHARON OSBOURNE Is





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