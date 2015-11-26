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SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»



SHARON OSBOURNE в рамках "The Talk" обсудила свое самочувствие:



«Сейчас я чувствую себя нормально, за исключением того, что я все еще очень устаю. Я засыпаю в нелепое время суток. Но я в порядке.



У меня были все симптомы — головная боль, боль в глазах, в теле, головокружение, недомогание; все это. Но есть люди которым гораздо хуже чем мне; им гораздо хуже. И я полагаю, что мне очень повезло.



Кстати, я до сих пор не чувствую ни запаха ни вкуса».













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