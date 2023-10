Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE

сегодня



По случаю 40-летия альбома OZZY OSBOURNE "Bark At The Moon", 17 ноября состоится выпуск специального винила, детали издания доступны здесь:



Side A:



01. Bark At The Moon

02. You're No Different

03. Now You See It (Now You Don't)

04. Rock 'N' Roll Rebel



Side B:



01. Centre Of Eternity

02. So Tired

03. Slow Down

04. Waiting For Darkness







