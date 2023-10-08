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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 67
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 33
*Цветные винилы от METALLICA 28
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Ozzy Osbourne

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8 окт 2023 : 		 Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE

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25 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE в SLIPKNOT?! А почему бы и не...

20 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE готовится к последней операции

14 сен 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «OZZY OSBOURNE звал меня в группу»

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31 авг 2023 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

20 авг 2023 : 		 GUS G.: «С OZZY OSBOURNE я почти не общаюсь»

9 авг 2023 : 		 Квадрик OZZY OSBOURNE не желаете?

27 июл 2023 : 		 Быка OZZY установили в Бирмингеме

26 июл 2023 : 		 OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за разочарованием»

25 июл 2023 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE

10 июл 2023 : 		 OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip

22 июн 2023 : 		 OZZY теперь еще и бык!

18 июн 2023 : 		 Быть быку OZZY или нет?

15 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER был удивлён, что OZZY так быстро начал сольную карьеру

13 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «С OZZY я вообще не общаюсь»

6 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «OZZY в инвалидном кресле на сцене? Почему бы и нет»

17 май 2023 : 		 Новые фигурки OZZY OSBOURNE

12 май 2023 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают квартиру

6 май 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполнила кавер-версию OZZY OSBOURNE

28 апр 2023 : 		 OZZY OSBOURNE скучает по зрителям

30 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE готов к фестивалю Power Trip
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Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE



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По случаю 40-летия альбома OZZY OSBOURNE "Bark At The Moon", 17 ноября состоится выпуск специального винила, детали издания доступны здесь:

Side A:

01. Bark At The Moon
02. You're No Different
03. Now You See It (Now You Don't)
04. Rock 'N' Roll Rebel

Side B:

01. Centre Of Eternity
02. So Tired
03. Slow Down
04. Waiting For Darkness




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8 окт 2023
E
Evil3062
Давно пора.
8 окт 2023
for example
Хм, Бруклин веган шоп

просмотров: 537

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