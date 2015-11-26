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OZZY OSBOURNE : «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»



OZZY OSBOURNE в очередной раз подчеркнул, что несмотря на то, что "No More Tours 2" назван прощальным туром, это вовсе не означает, что он уходит на покой:



«Я никуда не ухожу. Я просто не буду больше ездить в мировые туры. В прошлом я мог покинуть дом в январе и вернуться туда под конец года. Ну а сейчас я просто несколько сбавляю обороты. Но я никогда не смогу сказать, когда закончу. Никогда не смогу».















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