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Ozzy Osbourne

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14 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE попал в отделение интенсивной терапии

13 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE может дышать самостоятельно

11 фев 2019 : 		 Дебютный альбом OZZY OSBOURNE в пятый раз получил платиновый статус

10 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»

8 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE'у стало лучше

7 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа

5 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»

30 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE перенес тур на осень

30 янв 2019 : 		 Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину

28 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова

27 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»

21 дек 2018 : 		 У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли

20 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»

17 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»

28 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»

27 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Брекзит? Что за брекзит?»

6 ноя 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить»

2 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE полон сил

23 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE подцепил cтафилококк

7 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE был прооперирован

27 сен 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об ответе AEG

25 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE отозвал иск к AEG
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Бывший гитарист OZZY OSBOURNE попал в отделение интенсивной терапии



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Гитарист Bernie Tormé, сотрудничавший с GILLAN и OZZY OSBOURNE'ом, госпитализирован с диагнозом «двухсторонняя пневмония».

На его странице в Facebook'е появилось следующее сообщение:

«Bernie Tormé серьёзно заболел и находится в отделении интенсивной терапии из-за двухсторонней пневмонии. Помолитесь за него».

Tormé стал известен после того, как пришёл на помощь Ozzy, когда Рэнди Роадз трагически погиб. Ozzy и Bernie не виделись друг с другом с начала 1980-х годов (после ухода Bernie из группы), а прошлым летом встретились на фестивале Sweden Rock. Tormé также гастролировал с GILLAN, а также основал группу DESPERADO совместно с фронтменом TWISTED SISTER Dee Snider'ом и бывшим барабанщиком IRON MAIDEN Clive'ом Burr'ом. Помимо этого, у него были свои группы ELECTRIC GYPSIES и TORME (при участии Phil'а Lewis'а из L.A. GUNS/GIRL).



Former GILLAN And OZZY OSBOURNE Guitarist BERNIE TORMГ‰ Is



Bernie Tormé is extremely ill in intensive care with virulent double pneumonia. We ask for your prayers.Posted by Bernie Torme on Wednesday, February 13, 2019



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

freeze2


14 фев 2019, 15:58		Ну хуйле пенсионеры уже все они ребята, старость не радость.


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