Бывший гитарист OZZY OSBOURNE попал в отделение интенсивной терапии



Гитарист Bernie Tormé, сотрудничавший с GILLAN и OZZY OSBOURNE'ом, госпитализирован с диагнозом «двухсторонняя пневмония».



На его странице в Facebook'е появилось следующее сообщение:



«Bernie Tormé серьёзно заболел и находится в отделении интенсивной терапии из-за двухсторонней пневмонии. Помолитесь за него».



Tormé стал известен после того, как пришёл на помощь Ozzy, когда Рэнди Роадз трагически погиб. Ozzy и Bernie не виделись друг с другом с начала 1980-х годов (после ухода Bernie из группы), а прошлым летом встретились на фестивале Sweden Rock. Tormé также гастролировал с GILLAN, а также основал группу DESPERADO совместно с фронтменом TWISTED SISTER Dee Snider'ом и бывшим барабанщиком IRON MAIDEN Clive'ом Burr'ом. Помимо этого, у него были свои группы ELECTRIC GYPSIES и TORME (при участии Phil'а Lewis'а из L.A. GUNS/GIRL).













Bernie Tormé is extremely ill in intensive care with virulent double pneumonia. We ask for your prayers.Posted by Bernie Torme on Wednesday, February 13, 2019





