Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 40
*Гитарист SLIPKNOT был в ужасе, когда впервые услышал "Black ... 29
*CANNIBAL CORPSE нашли гитариста 23
*Голограмма DIO поедет в тур в мае 21
*Новое видео BATTLE BEAST 19
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



30 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE перенес тур на осень

30 янв 2019 : 		 Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину

28 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова

27 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»

21 дек 2018 : 		 У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли

20 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»

17 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»

28 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»

27 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Брекзит? Что за брекзит?»

6 ноя 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить»

2 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE полон сил

23 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE подцепил cтафилококк

7 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE был прооперирован

27 сен 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об ответе AEG

25 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE отозвал иск к AEG

13 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Тур называется "No More Tours" а не "No More Tours Ever"»

6 сен 2018 : 		 Выиграй шоу с OZZY OSBOURNE

4 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST

1 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE открыл североамериканскую часть тура

31 авг 2018 : 		 У OZZY OSBOURNE есть идеи для нового альбома

6 авг 2018 : 		 OZZY OSBOURNE выиграл первый раунд суда против AEG

25 июл 2018 : 		 OZZY OSBOURNE купил грузовик льда
Показать далее
| - |
|||| сегодня

OZZY OSBOURNE перенес тур на осень



*
zoom
*
* *
Вслед за первыми четырьмя концертами, OZZY OSBOURNE объявил об отмене всей части европейского тура "No More Tours 2" по предписанию врачей:

«Я совершенно опустошен тем, что вынужден отменить европейскую часть тура. Походу все, к чему я так или иначе прикладываю руку с октября, превращается в дерьмо. Сначала инфекция стафиллока в пальце, теперь свалился с простудой и бронхитом.

Я вынужден принести извинения всем поклонникам, демонстрирующим свою приверженность на протяжении всех лет моей карьеры ко мне, моей группе, моей команде и JUDAS PRIEST за то, что расстроил всех вас. Однако я обещаю, что тур с JUDAS PRIEST будет завершен. Сейчас мы переносим все на начало сентября. И еще раз, примите мои извинения. Да благославит вас бог, с любовью, Ozzy».

Билеты можно сдать на местах покупок, они будут действительны на перенесенные даты.

Планируется, что тур будет продолжен девятого марта в Австралии, после чего Ozzy приедет в Новую Зеландию и Японию, а уже потом на два месяца поедет в тур по Северной Америке. Новость о переносе тура появилась через несколько дней после того, как Ozzy в Инстаграм сообщил, что от кашля в его глазу лопнул кровяной сосуд.



OZZY OSBOURNE Diagnosed With Severe Upper Respiratory Infection; Entire European Tour Postponed




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Alex-DIO2


30 янв 2019, 17:26		Подстава для Judas Priest )

НELLECTOR


30 янв 2019, 17:43		>>>Новость о переносе тура появилась через несколько дней после того, как Ozzy в Инстаграм сообщил, что от кашля в его глазу лопнул кровяной сосуд.

О боже! Надо ещё и инвалидность оформить.
Похоже Оззи впервые в жизни почувствовал себя плохо и это его сильно шокировало.

graillyc


30 янв 2019, 19:54		Подлечится, и сам будет себя лучше чувствовать, и петь лучше будет. Здоровья мужику
Присты, думаю, не пропадут )

Kaval


30 янв 2019, 21:04		"Ozzy в Инстаграм сообщил, что от кашля в его глазу лопнул кровяной сосуд"

Судя по фотке на постере, нехило так кровищи с глаза натекло!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1323

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом