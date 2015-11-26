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OZZY OSBOURNE перенес тур на осень



Вслед за первыми четырьмя концертами, OZZY OSBOURNE объявил об отмене всей части европейского тура "No More Tours 2" по предписанию врачей:



«Я совершенно опустошен тем, что вынужден отменить европейскую часть тура. Походу все, к чему я так или иначе прикладываю руку с октября, превращается в дерьмо. Сначала инфекция стафиллока в пальце, теперь свалился с простудой и бронхитом.



Я вынужден принести извинения всем поклонникам, демонстрирующим свою приверженность на протяжении всех лет моей карьеры ко мне, моей группе, моей команде и JUDAS PRIEST за то, что расстроил всех вас. Однако я обещаю, что тур с JUDAS PRIEST будет завершен. Сейчас мы переносим все на начало сентября. И еще раз, примите мои извинения. Да благославит вас бог, с любовью, Ozzy».



Билеты можно сдать на местах покупок, они будут действительны на перенесенные даты.



Планируется, что тур будет продолжен девятого марта в Австралии, после чего Ozzy приедет в Новую Зеландию и Японию, а уже потом на два месяца поедет в тур по Северной Америке. Новость о переносе тура появилась через несколько дней после того, как Ozzy в Инстаграм сообщил, что от кашля в его глазу лопнул кровяной сосуд.















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