10 июл 2023



OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip



OZZY OSBOURNE отказался выступать на фестивале POWER TRIP:



«Как бы больно это ни было, но мне пришлось принять решение отказаться от участия в программе Power Trip в октябре.



Мой первоначальный план состоял в том, чтобы вернуться на сцену летом 2024 года, и когда поступило предложение принять участие в этом концерте, я с оптимизмом взялся за дело. К сожалению, мое тело говорит мне, что я еще не готов, и я слишком горд, чтобы первое шоу за почти пять лет было провалено.



Группа, которая заменит меня на Power Trip, будет объявлена в ближайшее время. Это мои личные друзья, и я могу обещать, что вы не будете разочарованы.



Прежде всего, я хочу поблагодарить моих поклонников, мою группу и мою команду за их безоговорочную преданность и постоянную поддержку. Я люблю вас всех и скоро увидимся.



Благослови вас Бог, Ozzy»

As painful as this is, IвЂ™ve had to make the decision to bow out of performing on Power Trip in October.













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