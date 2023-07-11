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Ozzy Osbourne

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|||| 10 июл 2023

OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip



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OZZY OSBOURNE отказался выступать на фестивале POWER TRIP:

«Как бы больно это ни было, но мне пришлось принять решение отказаться от участия в программе Power Trip в октябре.

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы вернуться на сцену летом 2024 года, и когда поступило предложение принять участие в этом концерте, я с оптимизмом взялся за дело. К сожалению, мое тело говорит мне, что я еще не готов, и я слишком горд, чтобы первое шоу за почти пять лет было провалено.

Группа, которая заменит меня на Power Trip, будет объявлена в ближайшее время. Это мои личные друзья, и я могу обещать, что вы не будете разочарованы.

Прежде всего, я хочу поблагодарить моих поклонников, мою группу и мою команду за их безоговорочную преданность и постоянную поддержку. Я люблю вас всех и скоро увидимся.

Благослови вас Бог, Ozzy»

As painful as this is, IвЂ™ve had to make the decision to bow out of performing on Power Trip in October.






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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11 июл 2023
father
Вот это поворот! Как же так?
Like!1
11 июл 2023
Kliops144
Бля, надеюсь его выпустят "погулять" на сцену еще хоть когда-нибудь. И не для фанатов, а для самого же Оззи.

просмотров: 290

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