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*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 54
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Умерла Шинейд О'Коннор 30
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 20
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Ozzy Osbourne

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27 июл 2023 : 		 Быка OZZY установили в Бирмингеме

26 июл 2023 : 		 OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за разочарованием»

25 июл 2023 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE

10 июл 2023 : 		 OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip

22 июн 2023 : 		 OZZY теперь еще и бык!

18 июн 2023 : 		 Быть быку OZZY или нет?

15 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER был удивлён, что OZZY так быстро начал сольную карьеру

13 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «С OZZY я вообще не общаюсь»

6 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «OZZY в инвалидном кресле на сцене? Почему бы и нет»

17 май 2023 : 		 Новые фигурки OZZY OSBOURNE

12 май 2023 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают квартиру

6 май 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполнила кавер-версию OZZY OSBOURNE

28 апр 2023 : 		 OZZY OSBOURNE скучает по зрителям

30 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE готов к фестивалю Power Trip

17 мар 2023 : 		 Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле?

8 мар 2023 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE — о METALLICA: «Мы увидели, как они стали популярными»

5 мар 2023 : 		 ROB HALFORD: «OZZY OSBOURNE принял правильное решение»

3 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE — о состоянии своего здоровья: «Я не умираю»

25 фев 2023 : 		 STEVE VAI пояснил за свои слова о работе над альбомом OZZY OSBOURNE

22 фев 2023 : 		 STEVE VAI рассказал о совместном с OZZY OSBOURNE неизданном альбоме

7 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом

7 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE получил Грэмми в "Best Metal Performance"

3 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE обратился к OZZY OSBOURNE: «Только свистни»

1 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE завязывает с турами

27 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE в рубашке с галстуком? Их есть у нас

12 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже если меня приколотят к доске с колёсиками»
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|||| сегодня

Быка OZZY установили в Бирмингеме



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Бык OZZY был торжественно установлен в Бирмингеме — репортаж об этом событии доступен ниже.










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