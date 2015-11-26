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Ozzy Osbourne

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JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова



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Jake E. Lee сказал, что он бы сыграл с Ozzy Osbourne'ом снова.

Гитарист, который был участником группы Ozzy с 1983 по 1987 годы, дал комментарии в беседе с журналом YesterdazeNews.

На вопрос, не думал ли он о воссоединении с легендарным вокалистом BLACK SABBATH, Джейк ответил:

«Я хотел бы. Но не думаю, что это когда-нибудь случится. Sharon [Osbourne, жена Ozzy и его менеджер] звонила мне как-то… В 2009-м, может быть, 2010-м… Примерно в то время. Она разыскала меня, позвонила мне и спросила, не хочу ли я устроить несколько фестивалей с Ozzy и, возможно, записать следующий альбом. В тот момент я сказал ей: "Да, никаких проблем". А потом я сказал: «Но меня это всегда раздражало. Если бы вы могли просто написать моё имя под песнями, которые я сочинил для "Bark At The Moon", тогда мы сможем двигаться вперёд". И этого, очевидно, не произойдёт. И то же самое было тогда, когда я разговаривал с [продюсером Kevin'ом] Churko [который работал над альбомом Ozzy "Scream"]. Он спросил о том, что если я бы собирался что-нибудь сделать с Ozzy, что это могло бы быть? И я повторил это снова. Я не злюсь из-за этого — я не затаил обиду — но я чувствую, что где-то меня поимели. И если мы сможем это исправить, то я готов снова что-то с ним сделать».

Jake продолжил: «Я не хотел денег. Я не хотел издавать их, я не хотел денег. Мне было всё равно, заработаю ли я когда-нибудь на этом хотя бы пенни. Было бы неплохо, если бы было упоминание моего имени под музыкой, которую я написал.

Как я уже говорил, это происходило дважды — когда поднимался вопрос о повторном сотрудничестве с Ozzy — и оба раза я говорил: "Если мы сможем уладить этот вопрос, то нет проблем". И я всё ещё работал бы с Ozzy. Я думаю, что это было бы весело. Это было так долго. И я люблю Ozzy. Как я уже сказал, я был бы готов сделать это. Но есть один камень преткновения, и не похоже, что это когда-нибудь сработает. Поэтому я не думаю, что мои шансы сделать это очень высоки».



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Eu_Gene


28 дек 2018, 13:36		Учитывая, скольких Озя с жёнушкой пробросили, когда им было выгодно, на передел авторских прав лучше забить как на утопию

ИванСемичев


28 дек 2018, 14:35		Самый интересный и харизматичный гитарист который работал когда то с Ози . Никогда не понимал его замыны на совершенно неинтересного Зака. Концертное видео 1986 года навсегда осталось самым любимым у Ози ..

Mike Cook


28 дек 2018, 14:45		Зак неповторим и лучше всего подходит Ozzy, тут никаких вопросов)))


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