Пазлы от OZZY OSBOURNE



17 сентября Zee Productions выпустит сразу четыре пазла OZZY OSBOURNE — "Blizzard Of Ozz", "Diary Of A Madman", "Bark At The Moon" и "The Ultimate Sin" — каждый состоит из 500 элементов.







