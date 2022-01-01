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OZZY OSBOURNE: «Для своих лет я неплохо справляюсь!»



В рамках недавней беседы с журналом Classic Rock OZZY OSBOURNE сообщил, что ему предстоит ещ§ несколько операций:



«В эти дни я не могу нормально ходить. Каждое утро я занимаюсь физиотерапией. Мне немного лучше, но ещё не настолько, насколько я хочу, чтобы вернуться на сцену».



На вопрос о том, думает ли он о смерти, Ozzy сказал:



«В свои долбаные 73 года я неплохо справляюсь. Я не собираюсь никуда уходить, но моё время придёт»



На вопрос о том, что он хотел бы ещё достичь, Ozzy ответил:



«Альбом номер один. Я также собираюсь вернуться в Англию в этом году. Мне уже надоело жить здесь [в Америке]. Я никогда не собирался оставаться здесь».







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