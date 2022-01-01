Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 33
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 17
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles! 12
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 9
*Видео полного выступления PANTERA 8
*VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!» 8
*OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим ад... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 33
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 17
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



31 дек 2022 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE

22 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим адом»

14 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE впервые получил два первых места

17 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о выдвижении на «Грэмми»

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE спел с Лемми

14 ноя 2022 : 		 Бывшая гитаристка Майкла Джексона — о пробах к OZZY OSBOURNE

12 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH»

10 ноя 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — об отъезде: «Мы не чувствуем себя в безопасности»

9 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «А я и ехать никуда не хотел!»

19 окт 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — о болезни OZZY

7 окт 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о DAVID'е LEE ROTH'е: «Он не от мира сего»

6 окт 2022 : 		 Косметика от OZZY OSBOURNE

2 окт 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о новом альбоме

29 сен 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — о том, почему пришлось свалить

28 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о новом альбоме

22 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE покоряет мировые страны

20 сен 2022 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE успешен и в США

20 сен 2022 : 		 Лучший результат в карьере OZZY OSBOURNE

19 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о новом альбоме

15 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE хочет отправиться в турне

14 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE открыл FNL

13 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену

12 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я знаю, что буду продолжать»

11 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE выступил на открытии сезона NFL

10 сен 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

9 сен 2022 : 		 Визуальный ряд к новому альбому OZZY OSBOURNE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE



zoom
В видео, опубликованном Drumeo, TOMMY ALDRIDGE исполняет классическую тему OZZY OSBOURNE "Crazy Train".

Drummer TOMMY ALDRIDGE Breaks Down OZZY OSBOURNE Classic




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 262

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом