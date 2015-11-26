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Ozzy Osbourne

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22 окт 2021 : 		 SONY PICTURES и POLYGRAM ENTERTAINMENT займутся байопиком OZZY и SHARON OSBOURNE

22 окт 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Для меня честь сыграть на новом альбоме OZZY»

18 окт 2021 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE вышел с бонусами

14 окт 2021 : 		 Andrew Watt травит байки об OZZY

13 окт 2021 : 		 OZZY OSBOURNE: «Новый альбом похож по звучанию на "Ordinary Man"»

4 окт 2021 : 		 JEFF BECK, ERIC CLAPTON, TONY IOMMI и ZAKK WYLDE на новом альбоме OZZY OSBOURNE

4 окт 2021 : 		 Винил от OZZY OSBOURNE выйдет зимой

29 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE получил золото

18 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE будет лечиться

14 сен 2021 : 		 Дуэт OZZY OSBOURNE и Лемми

27 авг 2021 : 		 Специальный комплект OZZY OSBOURNE

18 авг 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Возвращаться назад не хотел»

6 авг 2021 : 		 BOB DAISLEY — о замене его партий на двух альбомах OZZY: «Это выглядело жалко»

30 июл 2021 : 		 Винил от OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Пазлы от OZZY OSBOURNE

24 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH — о замене оригинального

24 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE отдал дань уважения Рэнди Роадсу

21 май 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Я не судился с ним!»

21 май 2021 : 		 Украденная гитара и усилитель гитариста OZZY OSBOURNE вернулись в семью

19 май 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE'а уже 13 или 14 «сильных песен»

15 май 2021 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Уйти от Rob'a к OZZY было непросто»

14 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад, что Рэнди Роадса введут в Зал славы рок-н-ролла

14 май 2021 : 		 OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе

1 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE

29 апр 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE есть 15
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SONY PICTURES и POLYGRAM ENTERTAINMENT займутся байопиком OZZY и SHARON OSBOURNE



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По сообщению Variety, Ozzy и Sharon Osbourne заключили соглашение с Sony Pictures и Polygram Entertainment по созданию байопика, посвящённого истории любви между фронтменом BLACK SABBATH и его женой и менеджером. За сценарий отвечает Ли Холл, который ранее работал над фильмом Элтона Джона "Rocketman".

«Наши отношения временами были дикими, безумными и опасными, но именно наша нерушимая любовь держала нас вместе. Мы очень рады сотрудничать с Sony Pictures и Polygram, чтобы перенести нашу историю на экран», — сказала Sharon.

OZZY And SHARON OSBOURNE Biopic Lands At SONY PICTURES And POLYGRAM ENTERTAINMENT



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