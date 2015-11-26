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SONY PICTURES и POLYGRAM ENTERTAINMENT займутся байопиком OZZY и SHARON OSBOURNE



По сообщению Variety, Ozzy и Sharon Osbourne заключили соглашение с Sony Pictures и Polygram Entertainment по созданию байопика, посвящённого истории любви между фронтменом BLACK SABBATH и его женой и менеджером. За сценарий отвечает Ли Холл, который ранее работал над фильмом Элтона Джона "Rocketman".



«Наши отношения временами были дикими, безумными и опасными, но именно наша нерушимая любовь держала нас вместе. Мы очень рады сотрудничать с Sony Pictures и Polygram, чтобы перенести нашу историю на экран», — сказала Sharon.







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