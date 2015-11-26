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Ozzy Osbourne

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18 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE о "Suicide Solution": «Люди совершенно не так всё поняли!»

16 сен 2020 : 		 Выходит расширенная версия альбома OZZY OSBOURNE

14 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE больше не хочет выступать с BLACK SABBATH

11 сен 2020 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE'а

10 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я еще не закончил»

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27 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE против татуировок на лице

23 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»

28 июл 2020 : 		 Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью

27 июл 2020 : 		 Новая песня дочки OZZY OSBOURNE

22 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом

8 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE For President!

23 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении

22 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту

21 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»

10 июн 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»

9 июн 2020 : 		 Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"

26 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE сказал, что создание нового альбома вытащило его из состояния безысходности

25 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «"Ordinary Man" — мой первый трезвый альбом»

23 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE : «Думал, что Sharon меня бросит, когда узнает, какой я»
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OZZY OSBOURNE о "Suicide Solution": «Люди совершенно не так всё поняли!»



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OZZY OSBOURNE в рамках специальной программы, посвящённой дебютному альбому, коснулся и темы песни "Suicide Solution". В 1986 году родители покончившего с жизнью подростка подали в суд на вокалиста, считая, что он принял своё решение под впечатлением от текста этой песни:

«Ну всё на самом деле вырвано из контекста. Мы писали эту песню... Тогда мы все мощно закладывали за воротник, я пил довольно долго и помногу. И "Suicide Solution" означало, что решение в жидкости — не в петлю. Люди всё совсем не так поняли».

На вопрос о том, когда он узнал об иске, Ozzy ответил:

«Sharon позвонила мне и сказала: "Прыгай в самолет. Тебе нужно тут быть". Я ответил: "Скажи мне, почему мне нужно это сделать", и она ответила: "Я скажу тебе, когда приедешь". "У меня проблемы?" — "Садись в чёртов самолет!" Я приехал в Лос-Анджелес, вышел в терминал, а там бац — и камер двести. Я немного обернулся и смотрю — стоит микрофонов пятнадцать: "Что вы думаете насчёт иска?" А я такой: "Какого иска? Я в отель. Я хоть узнаю, о чём вы все"».

На вопрос о том, стало ли для него шоком то, за что был иск, Ozzy ответил:

«Да какой там, больше чем шоком!»

Родители 19-летнего Джона МакКоллума считали, что Оззи ответственен за смерть их сына, потому что в песне были слова, которые подстрекали подростка к суициду. МакКоллум якобы слушал Osbourne'а, после чего застрелился 27 октября 1984 года из пистолета отца 22-го калибра.

В "Suicide Solution" есть такие строчки: "Where to hide, suicide is the way out. Don't you know what it's really about?" Но Ozzy ответил, что песня как раз антисуицидальная и написана о Боне Скотте, упившегося до смерти в 1980. Суд Калифорнии отклонил иск в 1988 году, заявив, что суицид не был вызван песней Osbourne'a.

OZZY OSBOURNE Says His





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