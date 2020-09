сегодня



OZZY OSBOURNE о "Suicide Solution": «Люди совершенно не так всё поняли!»



OZZY OSBOURNE в рамках специальной программы, посвящённой дебютному альбому, коснулся и темы песни "Suicide Solution". В 1986 году родители покончившего с жизнью подростка подали в суд на вокалиста, считая, что он принял своё решение под впечатлением от текста этой песни:



«Ну всё на самом деле вырвано из контекста. Мы писали эту песню... Тогда мы все мощно закладывали за воротник, я пил довольно долго и помногу. И "Suicide Solution" означало, что решение в жидкости — не в петлю. Люди всё совсем не так поняли».



На вопрос о том, когда он узнал об иске, Ozzy ответил:



«Sharon позвонила мне и сказала: "Прыгай в самолет. Тебе нужно тут быть". Я ответил: "Скажи мне, почему мне нужно это сделать", и она ответила: "Я скажу тебе, когда приедешь". "У меня проблемы?" — "Садись в чёртов самолет!" Я приехал в Лос-Анджелес, вышел в терминал, а там бац — и камер двести. Я немного обернулся и смотрю — стоит микрофонов пятнадцать: "Что вы думаете насчёт иска?" А я такой: "Какого иска? Я в отель. Я хоть узнаю, о чём вы все"».



На вопрос о том, стало ли для него шоком то, за что был иск, Ozzy ответил:



«Да какой там, больше чем шоком!»



Родители 19-летнего Джона МакКоллума считали, что Оззи ответственен за смерть их сына, потому что в песне были слова, которые подстрекали подростка к суициду. МакКоллум якобы слушал Osbourne'а, после чего застрелился 27 октября 1984 года из пистолета отца 22-го калибра.



В "Suicide Solution" есть такие строчки: "Where to hide, suicide is the way out. Don't you know what it's really about?" Но Ozzy ответил, что песня как раз антисуицидальная и написана о Боне Скотте, упившегося до смерти в 1980. Суд Калифорнии отклонил иск в 1988 году, заявив, что суицид не был вызван песней Osbourne'a.













