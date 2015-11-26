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Ozzy Osbourne

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24 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE идёт на поправку

23 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни»

12 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE повредил металлические стержни, установленные в его грудную клетку после аварии на квадроцикле

10 апр 2019 : 		 3D-винил OZZY OSBOURNE выйдет осенью

5 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отменил все даты тура 2019 года

31 мар 2019 : 		 SHARON OSBOURNE однажды предложила звезде «Друзей» секс втроём с OZZY

29 мар 2019 : 		 Запущена кампания о присвоении звания рыцаря OZZY OSBOURNE'у

20 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Берни Торме

14 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE «вернулся к обычным делам»

20 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии

16 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE на искусственной вентиляции лёгких

14 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE попал в отделение интенсивной терапии

13 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE может дышать самостоятельно

11 фев 2019 : 		 Дебютный альбом OZZY OSBOURNE в пятый раз получил платиновый статус

10 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»

8 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE'у стало лучше

7 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа

5 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»

30 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE перенес тур на осень

30 янв 2019 : 		 Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину

28 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова

27 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»
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OZZY OSBOURNE идёт на поправку



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Jack Osbourne сказал, что его отец Ozzy «чувствует себя хорошо» менее чем через месяц после того, как проблемы со здоровьем вынудили вокалиста BLACK SABBATH отменить все его живые выступления до конца года.

В начале апреля Ozzy отменил все даты своего тура в 2019 году как в Северной Америке, так и в Европе, так как ему пришлось восстанавливаться после травмы, полученной во время недавнего приступа пневмонии. Фронтмен BLACK SABBATH упал в своём доме в Лос-Анджелесе, усугубив многолетние травмы, полученные в результате несчастного случая на квадроцикле в 2003 году. Ему потребовалась операция, которую провели в прошлом месяце. Ozzy останется под присмотром доктора в Лос-Анджелесе, пока он выздоравливает.

Jack'a попросили предоставить новую информацию о состоянии здоровья его отца во время выступления на "The Jenny McCarthy Show", на что он ответил:

«Он чувствует себя хорошо. С ним всё в порядке. Он встаёт на ноги — значит, у него всё хорошо».

В другом интервью для People Jack рассказал о своем отце:

«С ним всё в порядке. Он снова стал циничным старым эгоистом, что всегда является хорошим знаком. Когда он жалуется на мирские вещи, понимаешь, что с ним всё хорошо. Он вернулся к нормальной жизни. Когда по телевизору сплошной отстой и всё в доме сломано, — значит, ему стало лучше».



OZZY OSBOURNE Is






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ВоваУпоров


24 апр 2019, 13:02		Ози идет на заправку.


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