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OZZY OSBOURNE идёт на поправку



Jack Osbourne сказал, что его отец Ozzy «чувствует себя хорошо» менее чем через месяц после того, как проблемы со здоровьем вынудили вокалиста BLACK SABBATH отменить все его живые выступления до конца года.



В начале апреля Ozzy отменил все даты своего тура в 2019 году как в Северной Америке, так и в Европе, так как ему пришлось восстанавливаться после травмы, полученной во время недавнего приступа пневмонии. Фронтмен BLACK SABBATH упал в своём доме в Лос-Анджелесе, усугубив многолетние травмы, полученные в результате несчастного случая на квадроцикле в 2003 году. Ему потребовалась операция, которую провели в прошлом месяце. Ozzy останется под присмотром доктора в Лос-Анджелесе, пока он выздоравливает.



Jack'a попросили предоставить новую информацию о состоянии здоровья его отца во время выступления на "The Jenny McCarthy Show", на что он ответил:



«Он чувствует себя хорошо. С ним всё в порядке. Он встаёт на ноги — значит, у него всё хорошо».



В другом интервью для People Jack рассказал о своем отце:



«С ним всё в порядке. Он снова стал циничным старым эгоистом, что всегда является хорошим знаком. Когда он жалуется на мирские вещи, понимаешь, что с ним всё хорошо. Он вернулся к нормальной жизни. Когда по телевизору сплошной отстой и всё в доме сломано, — значит, ему стало лучше».



















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