Новое видео OZZY OSBOURNE



"Flying High Again", новое видео группы OZZY OSBOURNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Diary Of A Madman", выходящего в обновленной версии 12 ноября на голубом виниле (только Walmart) и в цифровом варианте:



01. Over The Mountain



02. Flying High Again



03. You Can't Kill Rock And Roll



04. Believer



05. Little Dolls



06. Tonight



07. S.A.T.O.



08. Diary Of A Madman



09. Believer (live)*



10. Flying High Again (live)*



















