Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 112
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 61
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 47
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 46
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



5 ноя 2021 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

5 ноя 2021 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет в начале года

1 ноя 2021 : 		 ZAKK WYLDE сыграл на всех песнях на новом альбоме OZZY OSBOURNE?

1 ноя 2021 : 		 Как Рэнди Роадса ввели в ЗСРнР

29 окт 2021 : 		 OZZY OSBOURNE и LEMMY KILMISTER в новом видео

28 окт 2021 : 		 Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE выйдет осенью

22 окт 2021 : 		 SONY PICTURES и POLYGRAM ENTERTAINMENT займутся байопиком OZZY и SHARON OSBOURNE

22 окт 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Для меня честь сыграть на новом альбоме OZZY»

18 окт 2021 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE вышел с бонусами

14 окт 2021 : 		 Andrew Watt травит байки об OZZY

13 окт 2021 : 		 OZZY OSBOURNE: «Новый альбом похож по звучанию на "Ordinary Man"»

4 окт 2021 : 		 JEFF BECK, ERIC CLAPTON, TONY IOMMI и ZAKK WYLDE на новом альбоме OZZY OSBOURNE

4 окт 2021 : 		 Винил от OZZY OSBOURNE выйдет зимой

29 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE получил золото

18 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE будет лечиться

14 сен 2021 : 		 Дуэт OZZY OSBOURNE и Лемми

27 авг 2021 : 		 Специальный комплект OZZY OSBOURNE

18 авг 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Возвращаться назад не хотел»

6 авг 2021 : 		 BOB DAISLEY — о замене его партий на двух альбомах OZZY: «Это выглядело жалко»

30 июл 2021 : 		 Винил от OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Пазлы от OZZY OSBOURNE

24 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH — о замене оригинального

24 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE отдал дань уважения Рэнди Роадсу

21 май 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Я не судился с ним!»

21 май 2021 : 		 Украденная гитара и усилитель гитариста OZZY OSBOURNE вернулись в семью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео OZZY OSBOURNE



*
zoom
*
* *
"Flying High Again", новое видео группы OZZY OSBOURNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Diary Of A Madman", выходящего в обновленной версии 12 ноября на голубом виниле (только Walmart) и в цифровом варианте:

01. Over The Mountain

02. Flying High Again

03. You Can't Kill Rock And Roll

04. Believer

05. Little Dolls

06. Tonight

07. S.A.T.O.

08. Diary Of A Madman

09. Believer (live)*

10. Flying High Again (live)*

OZZY OSBOURNE Celebrates 'Diary Of A Madman' 40th-Anniversary Expanded Edition With New 'Flying High Again' Video








Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 330

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом