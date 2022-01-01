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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
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Ozzy Osbourne

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6 окт 2022 : 		 Косметика от OZZY OSBOURNE

2 окт 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о новом альбоме

29 сен 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — о том, почему пришлось свалить

28 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о новом альбоме

22 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE покоряет мировые страны

20 сен 2022 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE успешен и в США

20 сен 2022 : 		 Лучший результат в карьере OZZY OSBOURNE

19 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о новом альбоме

15 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE хочет отправиться в турне

14 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE открыл FNL

13 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену

12 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я знаю, что буду продолжать»

11 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE выступил на открытии сезона NFL

10 сен 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

9 сен 2022 : 		 Визуальный ряд к новому альбому OZZY OSBOURNE

6 сен 2022 : 		 Новая песня OZZY OSBOURNE

29 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке»

27 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошадью

22 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что JIMMY PAGE проигнорировал его просьбу

12 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE собрался за шесть дней

25 июл 2022 : 		 OZZY OSBOURNE состоянии здоровья

22 июл 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE feat. TONY IOMMI

18 июл 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполняет OZZY OSBOURNE

13 июл 2022 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают дом

6 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о записи нового альбома OZZY OSBOURNE: «Это было круто»

29 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что создание нового альбома отвлекло его от проблем
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Косметика от OZZY OSBOURNE



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Rock And Roll Beauty совместно с OZZY OSBOURNE выпускают лимитированную серию косметики.

Благодаря уникальному сотрудничеству с Ozzy, лицензионным агентом Global Merchandising и командой дизайнеров Rock And Roll Beauty появилась эксклюзивная коллекция, воспевающая дух неповторимого образа и стиля Ozzy. Коллекция из 21 предмета излучает рок-н-ролльные вибрации и посвящена заслугам Ozzy: продукты и тени названы в честь его фирменных песен, "iron man", "zombie stomp" и "crazy train", которые представлены в 14 палетках теней для век. В коллекции также представлены свечи, вызывающие дух рок-богов, татуировки на теле в стиле Оззи, мрачные "металлические", губные помады, косметички и готическое зеркало. Эти высокопигментированные продукты созданы для создания смелого, выразительного облика, вдохновленного самим Князем Тьмы.




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