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Косметика от OZZY OSBOURNE



Rock And Roll Beauty совместно с OZZY OSBOURNE выпускают лимитированную серию косметики.



Благодаря уникальному сотрудничеству с Ozzy, лицензионным агентом Global Merchandising и командой дизайнеров Rock And Roll Beauty появилась эксклюзивная коллекция, воспевающая дух неповторимого образа и стиля Ozzy. Коллекция из 21 предмета излучает рок-н-ролльные вибрации и посвящена заслугам Ozzy: продукты и тени названы в честь его фирменных песен, "iron man", "zombie stomp" и "crazy train", которые представлены в 14 палетках теней для век. В коллекции также представлены свечи, вызывающие дух рок-богов, татуировки на теле в стиле Оззи, мрачные "металлические", губные помады, косметички и готическое зеркало. Эти высокопигментированные продукты созданы для создания смелого, выразительного облика, вдохновленного самим Князем Тьмы.







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