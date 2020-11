21 ноя 2020



Гитарист URIAH HEEP критикует SHARON OSBOURNE за удаление оригинальных партий барабанов и баса с двух альбомов OZZY



Гитарист URIAH HEEP Mick Box обрушился с критикой на Sharon Osbourne из-за того, что она потребовала удалить партии ударных и бас-гитары с первых двух альбомов Ozzy Osbourne'а, и добавил, что это «так подло, что дальше некуда».



Для переизданий 2002 года "Blizzard Of Ozz" и "Diary Of A Madman" были наняты барабанщик FAITH NO MORE Mike Bordin и басист METALLICA Robert Trujillo — оба тогдашние участники сольной группы Ozzy — вместо Ли Керслейка и Bob'a Daisley.



Спорный шаг Sharon сделала после того, как Керслейк и Daisley подали в суд на Ozzy из-за гонораров и авторства песен. Оригинальные треки Daisley и Керслейка были восстановлены в переизданиях альбомов 2011 года.



Box, который играл с Керслейком в URIAH HEEP в течение трёх с половиной десятилетий с 1971 по 2007 годы, в новом интервью для Radio Forrest ответил на вопрос о том, упоминал ли когда-нибудь Ли о том, что его авторство на альбомах Ozzy не указано:



«Конечно, он упоминал об этом. Это был камень преткновений с ним. На "Blizzard Of Ozz" и "Diary Of A Madman" — я думаю, что Sharon удалила Bob'a и Ли с обоих альбомов и наняла Tommy Aldridge'а и кого-то ещё. Это так подло, что дальше некуда, правда, не так ли?



Версии альбомов с Bob'ом и Ли, а также Рэнди [Роадсом] и Ozzy были просто невероятны. Это история рока. Всё остальное, что Шэрон сделала, чтобы заменить их, просто неприятные известия, приятель, в моей книге. А в книге Ли это его очень ранило. Он получил платину [табличку от Ozzy перед смертью], но он не получил финансового вознаграждения, которое должно было последовать за этим. И это очень печально. Но иногда так и происходит в нашем бизнесе. Если бы мне полностью заплатили за всё, что я сделал, я бы оказался в другом положении [смеётся]».



Керслейк и Daisley были уволены до выхода "Diary of A Madman", и в процессе работы их имена были удалены с альбома. Бас-гитарист Rudy Sarzo и барабанщик Tommy Aldridge отмечены в оригинальных выходных данных пластинки, а их фотографии размещены на внутренней стороне конверта.













