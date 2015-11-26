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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE будет лечиться



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Sharon Osbourne сообщила в новом интервью для DailyMailTV, что Оззи скоро перенесёт серьёзную операцию, чтобы исправить проблемы с шеей и позвоночником, которые преследуют его с осени 2019 года из-за падения. Эти травмы не позволяют легендарному отцу хэви-металла выступать, в то время как самому музыканту не терпится вернуться к концертам:

«Что меня больше всего волнует, так это возвращение моего мужа на сцену. Вот о чём я не перестаю молиться».

OZZY OSBOURNE To Undergo



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

WahrandPhain


18 сен 2021, 10:06		Какая сцена, дедушке липовый чай с вареньем надо пить под пледиком, втыкая старые видосы и пуская стариковскую слезу на времена с Ренди Роудсом. Или ведьма будет доить свою коровку, пока не сдохнет)?

father


18 сен 2021, 10:08		“Эти травмы не позволяют легендарному отцу хэви-металла выступать” - а разве у Айоми не рак?

Rutger


18 сен 2021, 10:34		>>>«Что меня больше всего волнует, так это возвращение моего мужа на сцену. Вот о чём я не перестаю молиться».

Более чем откровенно. Мужик может и рад уже пить теплый кефир под пледом, но - на сцену и ниибет.


Санчез


18 сен 2021, 11:00		Деду пора на покой лол, какие концерты...какие альбомы...по его виду видно, что устал он

nabastak_


18 сен 2021, 11:56		пипец

Nepalcev


18 сен 2021, 12:34		father, тонко.))

Nepalcev


18 сен 2021, 12:38		А то что деду жить полноценно хочется - это нормально. Мечта о сцене - отличная мотивация для организма артиста. Удачи ему в лечении.


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