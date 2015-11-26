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OZZY OSBOURNE будет лечиться



Sharon Osbourne сообщила в новом интервью для DailyMailTV, что Оззи скоро перенесёт серьёзную операцию, чтобы исправить проблемы с шеей и позвоночником, которые преследуют его с осени 2019 года из-за падения. Эти травмы не позволяют легендарному отцу хэви-металла выступать, в то время как самому музыканту не терпится вернуться к концертам:



«Что меня больше всего волнует, так это возвращение моего мужа на сцену. Вот о чём я не перестаю молиться».







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