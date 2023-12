сегодня



OZZY OSBOURNE пока не собирается использовать ИИ для создания музыки



Во время обсуждения в последнем эпизоде подкаста "The Osbournes" Ozzy спросили, не думал ли он когда-нибудь о том, чтобы записать песню с партиями покойного гитариста Рэнди Роадса при помощи технологий искусственного интеллекта, или партии другой рок-звезды, такой как Джон Леннон (THE BEATLES), или кого-то, на кого Ozzy всегда равнялся. Он ответил:



«Я ещё не думал об этом, но если говорить о том, что я сделаю что-то вроде того, что оставшиеся участники BEATLES сделали с голосом Джона Леннона [он ссылается на недавно опубликованную песню "Now And Then", в которой звучат голоса всех четырёх оригинальных исполнителей BEATLES, а Paul McCartney и Ringo Starr по факту доработали демо-запись Джона Леннона], то это была неполная песня, и они подчистили трек. Я не думаю, что у меня осталось что-то от Рэнди Роадса».



Жена и менеджер Ozzy Sharon добавила:



«Нет, ничего не осталось, что было бы должным образом записано. Есть только пара бестолковых кассет, о которых люди говорят: "Это замечательный материал". Кассета 40-летней давности, взятая из репетиционной комнаты, не будет замечательной».



Когда сын Ozzy и Sharon Jack спросил, готов ли Ozzy использовать искусственный интеллект, чтобы изучить манеру игры Рэнди Роадса и создать новую песню в похожем стиле, Ozzy ответил:



«Я готов ко всему, если это будет хорошего качества. Потому что давайте посмотрим правде в глаза: та песня BEATLES "Now And Then" не была песней BEATLES, это была песня Джона Леннона.



Фишка искусственного интеллекта в том, что ты можешь сказать: "Создай мне новый альбом". Но это будущее. Музыкальная сцена будет совершенно другой».



На вопрос, не заставляет ли это его нервничать, Ozzy ответил просто: «Нет».



Что касается Sharon, то она сказала, что её определенно беспокоит то, что люди будут создавать новую музыку с помощью искусственного интеллекта:



«Сейчас всё, очень многое, можно сказать, половина, ну четверть музыки создаётся на компьютерах, даже не в студиях. Так что всё просто перешло от одного компьютера к другому. Но мне совсем не нравится эта идея».



Ozzy добавил:



«Ящик Пандоры открыт. Этого уже не отменить. Опасность в том, что люди будут злоупотреблять этим. Потому что у меня появится формула песни, я использую её и буду продолжать в том же духе».



Возвращаясь к треку "Now And Then", в котором, в частности, использовался искусственный интеллект для извлечения оригинального вокала Леннона, а затем в студии в прошлом году были добавлены музыкальные элементы McCartney и Starr'a, Ozzy сказал:



«Это здорово. Когда я впервые услышал его, я подумал: "Что это за фигня?" Но потом я стал слушать его снова и снова. Теперь я слушаю эту песню каждый день. Но она заставила меня хотеть большего. Это заставило меня сказать: "О чёрт". Он просто переработал все старые вещи Леннона, вещи THE BEATLES».







+3 -0



( 5 ) просмотров: 539