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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE пока не собирается использовать ИИ для создания музыки



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Во время обсуждения в последнем эпизоде подкаста "The Osbournes" Ozzy спросили, не думал ли он когда-нибудь о том, чтобы записать песню с партиями покойного гитариста Рэнди Роадса при помощи технологий искусственного интеллекта, или партии другой рок-звезды, такой как Джон Леннон (THE BEATLES), или кого-то, на кого Ozzy всегда равнялся. Он ответил:

«Я ещё не думал об этом, но если говорить о том, что я сделаю что-то вроде того, что оставшиеся участники BEATLES сделали с голосом Джона Леннона [он ссылается на недавно опубликованную песню "Now And Then", в которой звучат голоса всех четырёх оригинальных исполнителей BEATLES, а Paul McCartney и Ringo Starr по факту доработали демо-запись Джона Леннона], то это была неполная песня, и они подчистили трек. Я не думаю, что у меня осталось что-то от Рэнди Роадса».

Жена и менеджер Ozzy Sharon добавила:

«Нет, ничего не осталось, что было бы должным образом записано. Есть только пара бестолковых кассет, о которых люди говорят: "Это замечательный материал". Кассета 40-летней давности, взятая из репетиционной комнаты, не будет замечательной».

Когда сын Ozzy и Sharon Jack спросил, готов ли Ozzy использовать искусственный интеллект, чтобы изучить манеру игры Рэнди Роадса и создать новую песню в похожем стиле, Ozzy ответил:

«Я готов ко всему, если это будет хорошего качества. Потому что давайте посмотрим правде в глаза: та песня BEATLES "Now And Then" не была песней BEATLES, это была песня Джона Леннона.

Фишка искусственного интеллекта в том, что ты можешь сказать: "Создай мне новый альбом". Но это будущее. Музыкальная сцена будет совершенно другой».

На вопрос, не заставляет ли это его нервничать, Ozzy ответил просто: «Нет».

Что касается Sharon, то она сказала, что её определенно беспокоит то, что люди будут создавать новую музыку с помощью искусственного интеллекта:

«Сейчас всё, очень многое, можно сказать, половина, ну четверть музыки создаётся на компьютерах, даже не в студиях. Так что всё просто перешло от одного компьютера к другому. Но мне совсем не нравится эта идея».

Ozzy добавил:

«Ящик Пандоры открыт. Этого уже не отменить. Опасность в том, что люди будут злоупотреблять этим. Потому что у меня появится формула песни, я использую её и буду продолжать в том же духе».

Возвращаясь к треку "Now And Then", в котором, в частности, использовался искусственный интеллект для извлечения оригинального вокала Леннона, а затем в студии в прошлом году были добавлены музыкальные элементы McCartney и Starr'a, Ozzy сказал:

«Это здорово. Когда я впервые услышал его, я подумал: "Что это за фигня?" Но потом я стал слушать его снова и снова. Теперь я слушаю эту песню каждый день. Но она заставила меня хотеть большего. Это заставило меня сказать: "О чёрт". Он просто переработал все старые вещи Леннона, вещи THE BEATLES».




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7 дек 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Включил подкаст посмотреть, как там дедушка Озя выглядит после "финальной операции".
Блять, лучше бы не включал!
Like!2
7 дек 2023
E
EvgenBriden
Starbreaker, вот тоже сейчас включил, и... да, тяжёлое зрелище (
А Шерон, смотрю, губы накачала и лицо натянула на затылок... ну такое себе...
Like!1
7 дек 2023
father
Оззи не нужен ИИ, у него есть куча наемных музыкантов для этих целей
Like!1
7 дек 2023
Red One
Мне кажется, ИИ бы лучше справился с сочинением последнего альбома Оззи. Да и с вокалом, чего уж
7 дек 2023
R
Rutger
Шерон уже давно поставила задачу перед ИИ - раз в неделю генерировать новость "Оззи хочет выступать, но не может" так, чтобы она каждый раз выглядела как новость.

просмотров: 539

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