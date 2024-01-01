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OZZY OSBOURNE о жене: «Я не могу жить без неё»



Ozzy и Sharon Osbourne, а также их дети Jack и Kelly выпустили двадцатый эпизод своего возрождённого подкаста. В этом эпизоде Оззи и Шэрон отвечают на вопросы слушателей о своей многолетней истории любви.



По поводу своего долголетнего брака с женой (они вместе уже более 40 лет), которая также занимается его карьерой, Ozzy сказал:



«Sharon как моя вторая половинка — иногда я люблю её, иногда не люблю, иногда злюсь на неё, иногда схожу по ней с ума, иногда очень ревную её, иногда хочу убить её к чертям. Но, несмотря ни на что, я люблю её больше всего на свете. Скажу так: я не могу жить без неё, я не хочу жить без неё. И моя любовь к ней сейчас сильнее, чем когда-либо».



Sharon добавила:



«У меня та же фигня».







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