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Ozzy Osbourne

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28 окт 2021 : 		 Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE выйдет осенью

22 окт 2021 : 		 SONY PICTURES и POLYGRAM ENTERTAINMENT займутся байопиком OZZY и SHARON OSBOURNE

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4 окт 2021 : 		 Винил от OZZY OSBOURNE выйдет зимой

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18 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE будет лечиться

14 сен 2021 : 		 Дуэт OZZY OSBOURNE и Лемми

27 авг 2021 : 		 Специальный комплект OZZY OSBOURNE

18 авг 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Возвращаться назад не хотел»

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30 июл 2021 : 		 Винил от OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Пазлы от OZZY OSBOURNE

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14 май 2021 : 		 OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе

1 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE
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|||| сегодня

Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE выйдет осенью



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В честь сорокалетия с момента выпуска пятого ноября в цифровом варианте состоится релиз обновленной версии альбома OZZY OSBOURNE "Diary Of A Madman".

Трек-лист:

01. Over The Mountain

02. Flying High Again

03. You Can't Kill Rock And Roll

04. Believer

05. Little Dolls

06. Tonight

07. S.A.T.O.

08. Diary Of A Madman

09. Believer (live)*

10. Flying High Again (live)*

* previously unavailable digitally

OZZY OSBOURNE






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


28 окт 2021, 17:41		40 лет а они цифру выпускают. а слабо 2 винил запилить (цветные)с буклетом фотками из студии и прочие? как пинки делают, у них что не выпуск так приятно взять в руки посмотреть а тут....


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