сегодня



Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE выйдет осенью



В честь сорокалетия с момента выпуска пятого ноября в цифровом варианте состоится релиз обновленной версии альбома OZZY OSBOURNE "Diary Of A Madman".



Трек-лист:



01. Over The Mountain



02. Flying High Again



03. You Can't Kill Rock And Roll



04. Believer



05. Little Dolls



06. Tonight



07. S.A.T.O.



08. Diary Of A Madman



09. Believer (live)*



10. Flying High Again (live)*



* previously unavailable digitally















+0 -0



( 1 ) просмотров: 376