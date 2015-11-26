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Ozzy Osbourne

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7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame"

20 мар 2021 : 		 ROBERT MASON, IRA BLACK, CHUCK WRIGHT и JOHNNY KELLY исполняют OZZY OSBOURNE

12 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE привился

12 фев 2021 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

10 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE — о вакцине от COVID-19

2 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, DREAM THEATER в "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".

20 янв 2021 : 		 Басист OZZY OSBOURNE будет работать на лейбле

6 янв 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»

24 дек 2020 : 		 SHARON OSBOURNE дома

18 дек 2020 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½

15 дек 2020 : 		 У жены OZZY OSBOURNE COVID-19

9 дек 2020 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020

29 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Если я подхвачу COVID-19, мне кранты»

26 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE использует пневматику

23 ноя 2020 : 		 SHARON OSBOURNE ушла на карантин

21 ноя 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP критикует SHARON OSBOURNE за удаление оригинальных партий барабанов и баса с двух альбомов OZZY

13 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «За последние 18 месяцев я сблизился с TONY IOMMI сильнее, чем когда-либо»

29 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE заявила, что они с OZZY стали жертвами мошенничества с кредитными картами

16 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE вернётся на сцену в 2022 году

14 окт 2020 : 		 MASTODON, DARKEST HOUR, BARONESS, KVELERTAK исполняют OZZY OSBOURNE

10 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «COVID-19 реален, это не заговор»

7 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Не хочу проснуться с набором ё...х рогов от новой вакцины»

28 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE начал работу над новым альбомом

27 сен 2020 : 		 Внучки OZZY OSBOURNE заразились коронавирусом

24 сен 2020 : 		 У внучки OZZY OSBOURNE обнаружен COVID-19

21 сен 2020 : 		 Дочь OZZY OSBOURNE выпустит альбом
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|||| сегодня

OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame"



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По сообщению Wrestling Observer, OZZY OSBOURNE будет включён в "WWE Hall Of Fame".

OZZY OSBOURNE To Be Inducted Into



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


7 апр 2021, 10:02		чо?


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